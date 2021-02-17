Митинг против политических репрессий в Барнауле все же состоится

Сторонники КПРФ соберутся на митинг против политических репрессий 23 февраля. Акция пройдет не на площади Советов, как планировалось ранее, а в сквере на улице Германа Титова, 9. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Приглашаются все, кто видит ухудшение жизни в стране, все, кому отвратительны беззаконие и преследования политических активистов, все, кто убежден, что коррупции в стране не место. Свобода слова и собраний – наше неотъемлемое право, и мы не дадим его отнять!», – призывает компартия.

Алтайским коммунистам не дали провести анти-репрессивный митинг 23 февраля на площади Советов Новости 17.02.2021 10:07

Акция продлится с 11:30 до 12:30 утра. При этом ранее коммунисты планировали митинговать с 13 до 14 часов, однако в это время сквер оказался занят. Впрочем, больше активисты КПРФ возмутились причиной переноса мероприятия с Советов на Титова.

Чтобы провести акцию у памятника Ленину в центре Барнаула, партия обратилась за согласованием в мэрию. Там ответили, что не уполномочены давать согласие, ибо теперь такие вопросы будет решать МБУ «Благоустройство и озеленение». Это учреждение не так давно получило в безвозмездное пользование площади Советов и Ветеранов.

Это уже второй перенос акции коммунистов в феврале. Так, 14 февраля КПРФ хотели провести пикет против репрессий на площади Ветеранов напротив библиотеки им. Шишкова. Но им отказали по той же причине.