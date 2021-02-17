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Митинг против политических репрессий в Барнауле все же состоится

Новости
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Сторонники КПРФ соберутся на митинг против политических репрессий 23 февраля. Акция пройдет не на площади Советов, как планировалось ранее, а в сквере на улице Германа Титова, 9. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Приглашаются все, кто видит ухудшение жизни в стране, все, кому отвратительны беззаконие и преследования политических активистов, все, кто убежден, что коррупции в стране не место. Свобода слова и собраний – наше неотъемлемое право, и мы не дадим его отнять!», – призывает компартия.

Пикет коммунистов 14 февраля

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Акция продлится с 11:30 до 12:30 утра. При этом ранее коммунисты планировали митинговать с 13 до 14 часов, однако в это время сквер оказался занят. Впрочем, больше активисты КПРФ возмутились причиной переноса мероприятия с Советов на Титова.

Чтобы провести акцию у памятника Ленину в центре Барнаула, партия обратилась за согласованием в мэрию. Там ответили, что не уполномочены давать согласие, ибо теперь такие вопросы будет решать МБУ «Благоустройство и озеленение». Это учреждение не так давно получило в безвозмездное пользование площади Советов и Ветеранов.

Это уже второй перенос акции коммунистов в феврале. Так, 14 февраля КПРФ хотели провести пикет против репрессий на площади Ветеранов напротив библиотеки им. Шишкова. Но им отказали по той же причине. 

Несанкционированный митинг в Барнауле 31.01.2021

Три волшебных места. Алтайский депутат рассказал, где в Барнауле можно митинговать без согласования с властями

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И напомнил, где этого делать нельзя

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Альберт Валиахметов

Все сейчас так открыто говорят о митингах? неужели никто больше ничего не боится,это

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