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500 ступенек за три минуты. Барнаульские пожарные испытали себя в сложном забеге до 23 этажа (фото)

Новости
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Взобраться на 23 этаж по ступенькам в боевой экипировке, которая весит свыше 20 кг, да еще и на время. В таких непростых условиях оказались барнаульские пожарные, которые стали участниками специальных соревнований «Вертикальный вызов». Их уже четвертый год проводят для того, чтобы укрепить здоровье и повысить психологическую устойчивость.

Преодоление такой непростой дистанции – непростое испытание. Однако огнеборцы показали невероятные результаты. Так, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Валентин Токтонов смог взобраться на 100 метров над уровнем земли за 02:59 (!) минуты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Как прошли эти соревнования – смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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