Губернатор Томенко поручил проверить нарушения на лесном предприятии алтайского депутата

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал от регионального министерства природных ресурсов и экологии изучить ситуацию с арендой леса предприятием ООО «Алтай-Форест», которое принадлежит депутату регионального парламента Николаю Бушкову. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Алтайский экс-министр экологии получил срок за превышение должностных полномочий Новости 11.02.2021 14:01

«Алтай-Форест» арендует лес в Тальменском районе для заготовки древесины. За 2018-2020 годы компания уже более 50 раз нарушила условия договора аренды, о чем доложили инспекторы минприроды. Из-за столь большого числа нарушений договор могут расторгнуть.

Теперь специалисты министерства проанализируют допущенные и устраненные нарушения и разберутся в их причинах, а также рассмотрят последствия от расторжения аренды. При этом будет учитываться экономическая и социальная значимость компании для района.

После этого власти решат, разрывать соглашение с компанией или нет.

Этот вопрос стал актуальным после обращения регионального Союза промышленников к Томенко с просьбой защитить крупное лесоперерабатывающее предприятие от уничтожения. По данным «Алтапресса», в ноябре прошлого года краевая прокуратура направила представление в правительство с указанием расторгнуть договор аренды с компанией из-за нарушение лесного законодательства.

Напомним, что в конце 2020 года был задержан замгенерального директора по лесопользованию «Алтай-Фореста» Дмитрий Гуляев. Его обвинили в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК России). До этого обвинение в незаконной рубке леса предъявили начальнику Ларичихинского производственного участка ООО «Алтай-Форест». К руководителю предприятия Николаю Бушкову тоже были претензии со стороны правоохранителей в части нарушения при аренде лесного участка.

Но, кстати, Бушков предварительно (во всяком случае на конец 2020 года) был в списках «Единой России» на выборы в Алтайское краевое Заксобрание, которые пройдут в сентябре 2021-го. В действующий созыв он прошел от партии по одномандатному округу № 6 (Тальменский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы).