Алтайский край потерял в ковидный год больше пенсионеров, чем обычно

Число пенсионеров Алтайского края за 2020 год уменьшилось на 15 тысяч. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Борис Трофимов. Причем количество летальных исходов среди пожилых людей, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 4,5 тысячи.

«Это достаточно тяжелая цифра», – отметил руководитель ведомства.

Трофимов добавил, что за 2019 год в крае умер 24 191 пенсионер. А 2020-м – 28 587.

Как уточнили «Политсибру» в пресс-службе ведомства, 1 января 2020 года в регионе числилось 758 323 пенсионера. 1 января 2021-го их стало уже 743 315. И это сокращение связано не только с естественной убылью населения, но и с изменениями параметров выхода на пенсию.

По данным на 1 февраля, в Алтайском крае насчитывается 739,8 тысяч пенсионеров. Из них пенсии по старости получают 618,7 тысяч человек, по инвалидности – 20,8 тысяч, по случаю потери кормильца – 21,6 тысяч, социальные пенсии – 73,5 тысяч.

Напомним, ранее демограф, доцент АлтГУ и РАНХиГСа Алексей Еремин в интервью «Политсибру» рассказывал, что в 2020 году естественная убыль населения была самой большой со времен Второй мировой войны. По его мнению, именно пандемия COVID-19 существенно ускорила это «падение».