Алтайский край потерял в ковидный год больше пенсионеров, чем обычно

Число пенсионеров Алтайского края за 2020 год уменьшилось на 15 тысяч. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Борис Трофимов. Причем количество летальных исходов среди пожилых людей, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 4,5 тысячи.
«Это достаточно тяжелая цифра», – отметил руководитель ведомства.
Трофимов добавил, что за 2019 год в крае умер 24 191 пенсионер. А 2020-м – 28 587.
Как уточнили «Политсибру» в пресс-службе ведомства, 1 января 2020 года в регионе числилось 758 323 пенсионера. 1 января 2021-го их стало уже 743 315. И это сокращение связано не только с естественной убылью населения, но и с изменениями параметров выхода на пенсию.
Напомним, ранее демограф, доцент АлтГУ и РАНХиГСа Алексей Еремин в интервью «Политсибру» рассказывал, что в 2020 году естественная убыль населения была самой большой со времен Второй мировой войны. По его мнению, именно пандемия COVID-19 существенно ускорила это «падение».
Интервью с ученым Алексеем Ереминым
КТО ВИНОВАТ? "партия власти" у нас ЕР, которую здесь длительное время этот Трофимов возглавлял и он же возглавляет ПФ. Пенсионные фонды находятся во дворцах, а пенсионеры влачат нищенское существование. Кто создает эти ДОСТАТОЧНО ТЯЖЕЛЫЕ ЦИФРЫ? политики приносят в жертвы целые поколения, благодаря им у нас КОРРУПЦИЯ, они нагнетают социальную напряженность, практически каждый второй Слуга Народа ЕР миллионер, а МРОТ 11280+ руб., за чертой бедности 20%, бедных 50%... для политиков это норма, перестройке 36 лет, а воз и ныне там. Равнодушное СМИ, КТО ВИНОВАТ в том, что край теряет людей? кто нагнетает социальную напряженность? почему смертность выше рождаемости? почему край один из самых бедных регионов России? почему повышен пенсионный возраст? почему такой МРОТ? почему миллионеры в Слугах Народа? СМИ равнодушные наблюдатели, вы понимаете то о чем пишите? знаете ли вы что такое манипулировать сознанием? выдавать полуправду и по умолчанию скрывать ПСИХОЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Деньги, которые не получат эти 4500 человек направте на мат.вознаграждение детям войны. Ведь и их в Алтайском крае скоро не будет
где-то радуется пфр