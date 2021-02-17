О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Алтайский край потерял в ковидный год больше пенсионеров, чем обычно

Новости
3

Число пенсионеров Алтайского края за 2020 год уменьшилось на 15 тысяч. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Борис Трофимов. Причем количество летальных исходов среди пожилых людей, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 4,5 тысячи.

«Это достаточно тяжелая цифра», – отметил руководитель ведомства.

Трофимов добавил, что за 2019 год в крае умер 24 191 пенсионер. А 2020-м – 28 587. 

Как уточнили «Политсибру» в пресс-службе ведомства, 1 января 2020 года в регионе числилось 758 323 пенсионера. 1 января 2021-го их стало уже 743 315. И это сокращение связано не только с естественной убылью населения, но и с изменениями параметров выхода на пенсию.

По данным на 1 февраля, в Алтайском крае насчитывается 739,8 тысяч пенсионеров. Из них пенсии по старости получают 618,7 тысяч человек, по инвалидности – 20,8 тысяч, по случаю потери кормильца – 21,6 тысяч, социальные пенсии – 73,5 тысяч.

Напомним, ранее демограф, доцент АлтГУ и РАНХиГСа Алексей Еремин в интервью «Политсибру» рассказывал, что в 2020 году естественная убыль населения была самой большой со времен Второй мировой войны. По его мнению, именно пандемия COVID-19 существенно ускорила это «падение».

Алексей Еремин

Население сокращается быстро. Алтайский демограф о росте смертности из-за пандемии и не очень тучных годах

Мнения

Интервью с ученым Алексеем Ереминым

483

Автор: Евгения Родочинская

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (3)

1000

Андрей

где-то радуется пфр

Ответить
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

КТО ВИНОВАТ? "партия власти" у нас ЕР, которую здесь длительное время этот Трофимов возглавлял и он же возглавляет ПФ. Пенсионные фонды находятся во дворцах, а пенсионеры влачат нищенское существование. Кто создает эти ДОСТАТОЧНО ТЯЖЕЛЫЕ ЦИФРЫ? политики приносят в жертвы целые поколения, благодаря им у нас КОРРУПЦИЯ, они нагнетают социальную напряженность, практически каждый второй Слуга Народа ЕР миллионер, а МРОТ 11280+ руб., за чертой бедности 20%, бедных 50%... для политиков это норма, перестройке 36 лет, а воз и ныне там. Равнодушное СМИ, КТО ВИНОВАТ в том, что край теряет людей? кто нагнетает социальную напряженность? почему смертность выше рождаемости? почему край один из самых бедных регионов России? почему повышен пенсионный возраст? почему такой МРОТ? почему миллионеры в Слугах Народа? СМИ равнодушные наблюдатели, вы понимаете то о чем пишите? знаете ли вы что такое манипулировать сознанием? выдавать полуправду и по умолчанию скрывать ПСИХОЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Ответить
Елена

Деньги, которые не получат эти 4500 человек направте на мат.вознаграждение детям войны. Ведь и их в Алтайском крае скоро не будет

Ответить