Клятву оставили, защиту чести добавили. Закон о статусе педработников в Алтайском крае поправили и готовы принять

Педагогические работники Алтайского края получат право на бесплатного юриста для защиты чести и достоинства. Такую норму пропишут в новом краевом законе о статусе педработника. Там же будут некоторые меры материальной и социальной поддержки учителей. В следующую пятницу, 26 февраля, проект закона рассмотрят на сессии краевого парламента во втором, то есть окончательном чтении.

«Педагогический работник имеет право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с защитой его чести, достоинства и деловой репутации, в порядке, предусмотренном законом «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае», – отмечают разработчики документа.

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Этой нормы в предыдущей версии закона, принятого в первом чтении в декабре 2020 года, не было.

Также в обновленной редакции прописали, что учителя будут получать «меры материального поощрения, включая денежные премии» за счет средств краевого бюджета.

В законе будут и другие меры (в основном уже действующие, просто ранее прописанные в разных законах). В том числе компенсация расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения для проживающих в селе и право на санаторно-курортное лечение.

Останется в законе и клятва, о которой так много спорили при обсуждении. На декабрьской сессии АКЗС несколько депутатов от оппозиции раскритиковали власти за идею с «обетом», не подкрепленным существенным материальным стимулированием учителей.

Вот финальная версия клятвы:

«Торжественно клянусь направлять знания и умения на пользу обучающихся и общества, быть честным, гуманным и справедливым, не допускать нарушения прав и свобод обучающихся, постоянно повышать свой профессиональный уровень, уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края».

После первого чтения ее откорректировали незначительно: убрали слово «всегда» из формулировки «быть честным» и слово «квалификацию», которую надо было поддерживать, добавили, что педагог клянется быть полезным не только ученикам, но и обществу.

Кстати, все педработники, впервые устроившиеся в краевые образовательные организации, получат нагрудный знак. А лучших из лучших в профессии будут поощрять знаком отличия «Почетный педагогический работник Алтайского края».

«Проект закона разработан в целях повышения статуса педагогического работника в обществе, создания условий для улучшения положения педагогов края, повышения профессионального уровня и престижа педагогического труда», – сказано в пояснительной записке к закону. Кстати, предложил его губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Если закон примут в конца февраля, то в силу он вступит уже в марте.