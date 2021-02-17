«Серьезный рост». Более 40 жителей Алтайского края погибли на пожарах с начала 2021 года

В Алтайском крае увеличилось число пожаров и количество погибших на них. Об этом во время пресс-конференции рассказал 17 февраля начальник ГУ МЧС России по региону Александр Макаров.

По его словам, за первые месяцы 2021 года произошло 658 пожаров, за такой же период 2020 года их было 537. Погибло 42 человека, тогда как в 2020-м – 28.

«Мы констатируем серьезный рост и по пожарам, и по гибели на них. Значительная часть людей погибла на пожарах в жилом секторе – это более 97%. И порядка 80% от всех пожаров произошли в жилье», – уточняет Макаров.

Он добавил, что в 43% случаев причиной возгорания стала эксплуатация печного отопления, в 30% – неосторожное обращение с огнем, в 17% – электротехнические проблемы. Пожарную обстановку осложнила и морозная погода, которая установилась с конца 2020 года.

«И такая ситуация наблюдалась не только в Алтайском крае, но и в других регионах Сибири, которые были подвержены низким температура», – заявляет Александр Макаров.

Алтайское МЧС и правительство края разработали комплекс мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами. Спасателя проводят профилактические рейды, рассказывают о пожарной безопасности и организуют дополнительные специальные меры.

Управление активно взаимодействует с сотрудниками из органов внутренних дел, Росгвардии и социальных служб. Ведь, как отметил Макаров, большая часть пожаров произошла в домах одиноких пенсионеров и людей, ведущих асоциальный образ жизни. Особое внимание уделяют многодетным семьям.