Давно ждали. Алтайский сенатор оценил важность гаражной амнистии

Гаражная амнистия, которую Госдума приняла пока только в первом чтении, поможет многим жителям страны официально оформить права на свой гараж. Введение особого порядка перевода в собственность земельных участков – необходимая мера. Так считает сенатор от Алтайского края, зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель Сергей Белоусов.

«Законопроект ждали давно и очень многие. По аналогии с «дачной» амнистией, речь идет о защите прав наших граждан. Люди смогут бесплатно в упрощенном порядке оформить в собственность не только гаражные боксы, но и землю под ними», – заявил сенатор.

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По действующему законодательству, без документов о собственности такой объект нельзя продавать, дарить или завещать. И если участок земля под ним будет передан под застройку, хозяин не может претендовать на компенсацию. Амнистия должна помочь решить эти проблемы

Он напомнил, что в России очень много незарегистрированных гаражей. Но возможность бесплатного оформления получат только капитальные постройки с фундаментом, возведенные до 31 декабря 2004 года. И только те, что находятся на государственной или муниципальной земле. Подземные и разборные гаражи в многоквартирных домах под амнистию не попадают. Но даже и без этой категории счет владельцев неоформленных «домов» для авто около 3,5 млн.

Для перевода в собственность постройки и земельного участка под ней потребуется минимум документов – только лишь подтверждение факта владения гаражом.

В окончательной редакции закон будет принят в 2021 году.