МЧС проверяет турбазы Алтайского края после прошлогодних ЧП

Сотрудники алтайского МЧС организовали совместно с прокуратурой проверку небольших турбаз на пожарную безопасность. Об этом на пресс-конференции в среду, 17 февраля, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

«Мы выявили многочисленные нарушения. Самое главное – отсутствие вывода сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны», – отметил Александр Макаров.

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Он добавил, что нарушители получили предписания и теперь должны исправить все недочеты.

Непосредственно перед началом летнего туристического сезона МЧС снова проведет проверку.

Александр Макаров обратился к владельцам отелей, гостиниц, домов отдыха и попросил их соблюдать меры безопасности и не подвергать опасности своих клиентов.

Особое внимание к турбазам приковано из-за прошлогодних ЧП. Напомним, что 31 июля 2020 года случился пожар на турбазе «Горное солнце», которая находится в туристско-реакционной зоне «Бирюзовая Катунь». Два человека тогда получили ожоги, еще двое травмировались, когда прыгали с третьего этажа.

Кроме того, нарушения пожарной безопасности нашли и на турбазе «Глобус», где в прошлом году погибла семья алтайского чиновника Иосифа Кременских (он сам, жена и двое детей 10 и 16 лет). Причиной смерти четырех человек назвали отравление угарным газом, который распространился по номерам от генераторов.