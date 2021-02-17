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Алтай-Кокс направил более 400 млн рублей на защиту от COVID-19

Новости компаний
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В 2020 году Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) направил более 400 млн рублей на мероприятия по снижению риска распространения COVID-19. Средства пошли на защиту здоровья и социальную поддержку сотрудников и ветеранов предприятия, а также жителей Заринска.

Компьютерный томограф

Компьютерный томограф появился в Заринске с помощью Алтай-Кокса

Новости компаний

Для защиты работников от заражения коронавирусной инфекцией дополнительно к используемым на производстве средствам индивидуальной защиты закупили более 2,5 млн масок, более 500 тысяч пар перчаток и более 5 тысяч индивидуальных антисептических средств.

В подразделениях Алтай-Кокса в течение 2020 года установили рециркуляторы для очистки воздуха, санитайзеры, увеличили частоту уборки и дезинфекции помещений,оборудовали все контрольно-пропускные пункты бесконтактной термометрией и тепловизорами.

На предприятии организовано регулярное тестирование 100% сотрудников на коронавирус. Для профилактики других инфекционных заболеваний проведена бесплатная вакцинация от гриппа и пневмококка.

На фоне пандемии Алтай-Кокс совместно с социальным партнером Группы НЛМК – благотворительным фондом «Милосердие» оказали материальную поддержку многодетным семьям работников. Более 3,5 тысяч продуктовых наборов передали малообеспеченным семьям Заринска, а также ветеранам предприятия.

Работники Алтай-Кокса, чей среднемесячный заработок ниже 120 тысяч рублей, накануне нового года получили от Группы НЛМК единовременную денежную помощь в размере 30 тысяч рублей.

Санитарная защита от Алтай-Кокса
Санитарная защита от Алтай-КоксаФото: пресс-служба Алтай-Кокса

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба Алтай-Кокса

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