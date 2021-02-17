Часть алтайских семей еще не обратилась за положенной президентской выплатой на детей

15% семей в Алтайском крае все еще не получили президентские выплаты в размере 5 тысяч рублей. Об этом во время пресс-конференции 17 февраля рассказал управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Борис Трофимов.

Как уточнили «Политсибру» в ведомстве, речь идет о родителях 75 детей, родившихся после 1 января 2021 года. Все они имеют право на это разовое пособие, но по какой-то причине еще не написали заявление на его получение.

«Мы практически с каждой семьей установили контакт. Кто-то чуть позже получит выплату. Думаю, здесь проблем не будет. Сейчас работа идет в штатном режиме», – отметил Трофимов.

Семьи Алтайского края начали получать президентские 5 тысяч рублей на детей Новости 21.12.2020 13:23

Напомним, об этой выплате на детей до семи лет президент Владимир Путин объявил 17 декабря 2020 года во время пресс-конференции. Большинству семей эти деньги пришли автоматически, так как они уже получали апрельские, июньские или июльские выплаты. А вот те родителям, у кого ребенок появился на свет после 1 июля 2020 года, необходимо было самостоятельно подать заявление на получение пятитысячной поддержки.

На сегодняшний день, в регионе эти деньги получили 171 695 семей, где воспитываются 211 892 ребенка.

В отделении ПФР напомнили, что обратиться за обещанной суммой можно до 31 марта 2021 года включительно. Для этого необходимо направить заявление через портал «Госуслуги».

По состоянию на 15 февраля 2021 года, в Алтайском крае ежемесячную выплату получили:

на детей до 3 лет – 69 174 семей (или 76 391 ребенка), сумма составила 1 млрд рублей,

на детей от 3 до 16 лет – 275 527 семей (в них растет 379 164 детей), они получили в общем 3,7 млрд рублей,

на детей до 16 лет – 438 816 детей, проживающих в 314 023 семьях, объем выплаченных средств – 4,3 млрд рублей.

По оценке Бориса Трофимова, общий охват составил 99%.