О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае превысила эпидпорог на 16,3%

Новости
0

Эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен на 16,3%. За неделю с 8 по 14 февраля в регионе появилось 19,8 тысяч больных. Это на 2,2% больше уровня прошлой недели. Подробности сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

«Среди заболевших ОРВИ с 8 по 14 февраля при лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии (аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, риновирусы, парагрипп), циркуляция вирусов гриппа не установлена», – отметили в ведомстве.

Среди заболевших большинство – дети (65,2%).

В Роспотребнадзоре советуют жителям края чаще мыть руки, использовать маски, соблюдать дистанцию и этикет, а также вести здоровый образ жизни.

Коронавирус

Выявляемость коронавируса в Алтайском крае упала ниже 160 случаев в день

Новости

Общее количество заболевших приблизилось к 42 тысячам

167

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000