Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае превысила эпидпорог на 16,3%

Эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен на 16,3%. За неделю с 8 по 14 февраля в регионе появилось 19,8 тысяч больных. Это на 2,2% больше уровня прошлой недели. Подробности сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

«Среди заболевших ОРВИ с 8 по 14 февраля при лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии (аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, риновирусы, парагрипп), циркуляция вирусов гриппа не установлена», – отметили в ведомстве.

Среди заболевших большинство – дети (65,2%).

В Роспотребнадзоре советуют жителям края чаще мыть руки, использовать маски, соблюдать дистанцию и этикет, а также вести здоровый образ жизни.