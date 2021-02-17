Треть алтайских автолюбителей считает свои штрафы за вождение несправедливыми

Портал drom.ru провел опрос водителей Алтайского края. И 31,3% из них назвали несправедливыми выписанные ГИБДД штрафы, передает amic.ru.

Более 240 человек пострадало в ДТП с участием пассажирского транспорта в Алтайском крае в 2020 году Новости 11.01.2021 17:08

Любопытно, что в суде свою позицию отстояли только 4,5% респондентов. Еще 5,4% водителей смогли доказать сотрудникам ГИБДД свою невиновность на месте. А 31,7% опрошенных сталкивались с ситуацией, когда после незначительных нарушений сотрудники дорожной полиции отпускали без составления протокола.

23% автолюбителей согласны с выписанными штрафами.

6,3% респондентов высоко оценили работу сотрудников Госавтоинспекции.

Опрос проводили с 26 января по 10 февраля 2021 года на сайте drom.ru. Всего работу ГИБДД оценили 12,3 тысячи человек.