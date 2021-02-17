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Выявляемость коронавируса в Алтайском крае упала ниже 160 случаев в день

Новости
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За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 159 новых случаев заболевания коронавирусом. 163 человека выздоровело, скончалось 12 человек, все из них именно от COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Коронавирус в Алтайском крае

15 человек умерло от коронавируса в Алтайском крае за минувшие сутки

Новости

С начала пандемии в крае заболело почти 42 тысячи человек. Из них 37,5 тысяч справилось с болезнью, почти 2,2 тысячи умерло, из них около 1,3 тысячи – непосредственно от коронавируса.

На данный момент в инфекционных госпиталях лежит 1527 заразившихся ковидом и 629 пациентов со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией. Тяжело справляются с болезнью 373 человека, из них 100 заразившихся подключено к аппаратам ИВЛ.

На дому лечатся 27 бессимптомных коронавирусных больных и 385 пациентов с вирусной пневмонией.

Всего алтайский иинздрав развернул в регионе почти три тысячи коек, из которых сейчас 779 остаются резервными.

С марта 2020 года на коронавирус обследовано уже 1,16 млн человек. Жителям региона поставили 52,3 тысячи комплектов вакцины SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак». На 17 февраля полностью вакцинировались уже почти 10 тысяч человек, 22,6 тысяч получили только первую прививку.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pexels.com

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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