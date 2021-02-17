Нужно, но дорого. Власти Барнаула рассказали о планах на создание выделенных полос для общественного транспорта

Оборудование выделенных полос для движения общественного транспорта в Барнауле остается на повестке дня в мэрии города. Есть уже даже список улиц, где это наиболее актуально. Но вопрос времени и денег открыт. Об этом на онлайн-конференции заявил первый замглавы администрации города Анатолий Воронков.

Чиновник рассказал, что в прошлом году специалисты петербургской компании «Вектор» проработали схему улиц, на которых стоит организовать отдельные полосы для транспорта.

«Исходя из проведенных обследований и выполненных расчетов целесообразно выделение полосы для маршрутных транспортных средств на проспекте Ленина, от П.Сухова до Матросова (нечетная сторона) и от улицы Матросова до Северо-Западной (четная сторона), от улицы Пионеров до Партизанской (нечетная сторона) и от Партизанской до Пионеров (четная сторона); на проспекте Строителей от Павловского тракта до Челюскинцев (нечетная сторона) и от переулка Ядринцева до Челюскинцев (четная сторона); на улице Малахова от Гущина до П.Сухова (нечетная сторона)», – отметил Анатолий Воронков.

В ближайшее время власти города обсудят этот проект с профильными ведомствами. Предстоит решить, насколько целесообразно организовать полосы для движения транспорта.

А вот сроки реализации зависят от финансирования, ибо эти работы «требуют капиталоемких вложений».