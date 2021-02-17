Мэр Барнаула Франк потерял одну позицию в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Сибири

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял седьмое место в медиарейтинге глав столиц и администраций субъектов СФО за январь 2021 года. По сравнению с прошлым месяцем он упал на одну позицию. Об этом сообщает компания «Медиалогия».

Алтайский край занял 68 место среди регионов России по качеству жизни Новости 15.02.2021 14:46

Председатель барнаульской городской думы Галина Буевич попала на 12 позицию.

Первое место занял глава Новосибирска Анатолий Локоть, вторую – мэр Омска Оксана Фадина, а замкнул тройку глава Кемерово Илья Сердюк. На последней строчке таблицы оказалась председатель городского совета Кызыла Ирина Казанцева.

Напомним, что медиарейтинг учитывает упоминания чиновника в СМИ, влиятельность источника, роль объекта в сообщении, наличие прямой и косвенной речи в материале.

Например, Анатолий Локоть упоминался в связи с падением пассажиропотока новосибирского метро и сдачей 1,3 млн кв.м жилья за год, что на четверть больше 2019 года.

Франк же требовал усилить контроль за заснеженными крышами и продолжил формировать администрацию.