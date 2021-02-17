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Мэр Барнаула Франк потерял одну позицию в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Сибири

Новости
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Глава Барнаула Вячеслав Франк занял седьмое место в медиарейтинге глав столиц и администраций субъектов СФО за январь 2021 года. По сравнению с прошлым месяцем он упал на одну позицию. Об этом сообщает компания «Медиалогия».

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Председатель барнаульской городской думы Галина Буевич попала на 12 позицию.

Первое место занял глава Новосибирска Анатолий Локоть, вторую – мэр Омска Оксана Фадина, а замкнул тройку глава Кемерово Илья Сердюк. На последней строчке таблицы оказалась председатель городского совета Кызыла Ирина Казанцева.

Напомним, что медиарейтинг учитывает упоминания чиновника в СМИ, влиятельность источника, роль объекта в сообщении, наличие прямой и косвенной речи в материале.

Например, Анатолий Локоть упоминался в связи с падением пассажиропотока новосибирского метро и сдачей 1,3 млн кв.м жилья за год, что на четверть больше 2019 года.

Франк же требовал усилить контроль за заснеженными крышами и продолжил  формировать администрацию. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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