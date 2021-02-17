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Арест и штрафы. Барнаульского общественника Виктора Рау наказали за участие в несанкционированных митингах

Новости
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Сразу три суда Барнаула наказали оппозиционного активиста Виктора Рау за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщает «Толк». 

Несанкционированный митинг в Барнауле 31.01.2021

Штраф и обязательные работы. Суд наказал барнаульцев за участие в незаконных митингах

Новости

Как участник незаконного шествия 23 января 2021 года в Барнауле общественник получил 10 тысяч штрафа в Железнодорожном суде. Рау пытался доказать, что находился на этой акции протеста как журналист, однако суд признал эти доводы несостоятельными.

Октябрьский суд назначил активисту шесть суток ареста. Его посчитали организатором несанкционированной акции за пост в соцсетях, в котором шла речь об этом мероприятии.

А вот Центральный суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей за акцию в поддержку протестов в Хабаровске. Она прошла еще в прошлом году, но «санкция» пришла в феврале 2021-го.

По словам Виктора Рау, на него составили еще один протокол как на организатора незаконного мероприятия, но пока «в запасе держат». И он опасается, что в любой момент его могут арестовать или оштрафовать. 

Общественник планирует обжаловать два решения суда (по барнаульским акциям протеста). А вот по прошлогоднему проступку это не удастся, так как решение уже вступило в силу.

Несанкционированный митинг в Барнауле 31.01.2021

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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