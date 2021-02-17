Алтайским коммунистам не дали провести анти-репрессивный митинг 23 февраля на площади Советов

КПРФ Алтайского края не будет 23 февраля проводить на площади Советов в Барнауле акцию против политических репрессий (которую планировали по всей стране). Поводом для отказа в локации со стороны администрации города стало пресловутое «благоустроительное новшество». Об этом «Политсибру» рассказали в крайкоме партии.

Площадь Советов, по утверждению представителей мэрии, не относится к ведению публичной власти, поэтому для организации на ней митинга нужно согласие правообладателя. Его у КПРФ нет.

«В соответствии с договором безвозмездного пользования земельного участка от 25.01.2021 участок (пл.Советов – прим.ред.) передан в безвозмездное пользование МБУ «Благоустройство и озеленение» Барнаула», – пояснили в комитете общественных связей и безопасности в ответе на имя главы алтайской КПРФ Марии Прусаковой.

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Но при этом мэрия предложила партии другое место – сквер на улице Германа Титова, 9 (один из трех гайд-парков Барнаула). И другое время – коммунисты планировали помитинговать с 13:00 до 14:00 часов дня, а им дали время с 11:30 до 12:30 часов. С часу до двух сквер будет занят.

Проводить акцию против политических репрессий в новом месте или нет, коммунисты еще не решили.

Напомним, что это уже не первый перенос публичного мероприятия КПРФ за месяц. 14 февраля компартия планировала провести пикет «Против политических репрессий» на площади Ветеранов, напротив библиотеки им. Шишкова. Однако оказалось, что и там мероприятие организовать нельзя. Ибо площадь передана в безвозмездное пользование все тому же МБУ «Благоустройство и озеленение». Акцию перенесли на площадь Свободы.

При этом организатор первого пикета Антон Арцибашев назвал запрет на мероприятие на пл. Ветеранов незаконным.

«Горзеленхоз не имеет право ничего согласовывать. Площади города не принадлежат Горзеленхозу на праве собственности. И согласно определению № 88а-9417/2020 Восьмого кассационного суда, если общественное место в частной собственности не находится, оно является общедоступным для пребывания, и наличие специального разрешения (согласия) не требуется», – написал коммунист Арцибашев на своей странице во «Вконтакте».