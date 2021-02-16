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«Все в дыму и огне». Рабочие показали состояние котельной в алтайском селе

Новости
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В соцсетях появилось видео, на котором рабочие показывают ужасное состояние котельной в селе Староалейское Третьяковского района. На кадрах виден огонь и дым, а также разрушенные стены. 

Местные жители говорят, что в домах с центральным отоплением холодно. А работники котельной вынуждены постоянно дышать дымом и рисковать своим здоровьем.

Как сообщили «Катунь 24» в министерстве строительства и ЖКХ края это связано с выходом из строя дымососа. Сейчас его заменили на резервный, но мощности все равно недостаточно.

Однако источники телеграм-канала «В Курсе 22» говорят, что никто ничего так и не заменил, и дома в селе все еще не отапливаются.

«Как после войны, все разбомблено. Котлы дымят, тут дым, а там огонь», – комментирует автор видео.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Telegram-канал «В курсе 22»

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

сергей

третьяковская которая отапливает школу вообще скоро рухнет

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