«Все в дыму и огне». Рабочие показали состояние котельной в алтайском селе

В соцсетях появилось видео, на котором рабочие показывают ужасное состояние котельной в селе Староалейское Третьяковского района. На кадрах виден огонь и дым, а также разрушенные стены.

Местные жители говорят, что в домах с центральным отоплением холодно. А работники котельной вынуждены постоянно дышать дымом и рисковать своим здоровьем.

Как сообщили «Катунь 24» в министерстве строительства и ЖКХ края это связано с выходом из строя дымососа. Сейчас его заменили на резервный, но мощности все равно недостаточно.

Однако источники телеграм-канала «В Курсе 22» говорят, что никто ничего так и не заменил, и дома в селе все еще не отапливаются.

«Как после войны, все разбомблено. Котлы дымят, тут дым, а там огонь», – комментирует автор видео.