«Уже не актуально». Алтайский бизнес-омбудсмен попросил губернатора смягчить ковидные ограничение для предпринимателей

Бизнес-омбудсмен Андрей Осипов предложил снять запрет на работу предприятий в ночное время в Алтайском крае. С таким письмом он обратился к губернатору Виктору Томенко. И написал об этом на своем сайте.

«Сохранение действующих запретов без предоставления дополнительных мер господдержки негативно сказывается на экономическом состоянии предприятий», – считает Осипов.

Омбудсмен рассказал, что ему поступило много обращений от предпринимателей сферы общепита, которые из-за действующего в крае ограничения до сих пор не могут проводить развлекательные и досуговые мероприятия с 23:00 до 6:00 (запрет на ночную работу в регионе действует с 30 октября 2020 года – прим.ред.)

В письме губернатору Осипов отмечает, что вторая волна коронавируса серьезнее ударила по бизнесу, чем первая. В том числе и из-за ограничений в декабре-январе на работу ресторанов, кафе, баров и клубов. Предприниматели заявляют, что выручка сократилась в два-три раза.

Уполномоченный обращает внимание на то, что ковидная ситуация в регионе стабилизируется, больных все меньше. Да и предприятия давно соблюдают все санитарные требования.

«Вышеуказанное ограничение по временному диапазону уже не актуальны», – заявляет Осипов.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание, что льготы для бизнеса перестали действовать еще в конце октября. А потому существующие запреты негативно сказываются на экономическом состоянии алтайских компаний.

Напомним, в ковидный год ( а точнее за 11 месяцев 2020-го) Алтайский край потерял более 14 тысяч ИП и юрлиц. Всего, согласно данным краевой налоговой, в регионе функционируют 74 980 предприятий, из низ более 43 тысяч – индивидуальные предприниматели.

UPD: В пресс-службе главы региона сообщили, что вопрос находится в проработке.