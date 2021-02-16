Бывший глава Октябрьского района Барнаула признался следствию в своих преступлениях

Андрей Овсянников, ранее возглавлявший Октябрьский район Барнаула, признал вину в растрате и крупном мошенничестве. Об этом сообщил «Алтапресс» со ссылкой источник.

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Овсянников признался во всем, что предъявляли ему следователи. Однако чиновник может отказаться от своих показаний до конца расследования. Суд по его делу еще не состоялся.

Напомним, что Андрея Овсянникова обвиняют в мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере (по ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 160, ч.3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, он преступил закон в июле-декабре 2017 года, будучи главой Лебяжинской сельской администрации Барнаула. Он изготовил и подписал фиктивные договоры подряда с неким бизнесменом. По ним предприниматель должен был благоустроить территорию и провести массовые мероприятия. Для этого Овсянников поручил подчиненным оформить документы, которые подтверждали, что несуществующие работы выполнялись.

Ущерб от его действий оценили в 607 тысяч рублей.

С должности главы Октябрьского района Овсянников по собственному желанию ушел 21 января. 3 февраля экс-чиновника арестовали. Теперь он ожидает суда.