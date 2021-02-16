Бывший глава Октябрьского района Барнаула признался следствию в своих преступлениях

Андрей Овсянников, ранее возглавлявший Октябрьский район Барнаула, признал вину в растрате и крупном мошенничестве. Об этом сообщил «Алтапресс» со ссылкой источник.
Овсянников признался во всем, что предъявляли ему следователи. Однако чиновник может отказаться от своих показаний до конца расследования. Суд по его делу еще не состоялся.
Напомним, что Андрея Овсянникова обвиняют в мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере (по ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 160, ч.3 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, он преступил закон в июле-декабре 2017 года, будучи главой Лебяжинской сельской администрации Барнаула. Он изготовил и подписал фиктивные договоры подряда с неким бизнесменом. По ним предприниматель должен был благоустроить территорию и провести массовые мероприятия. Для этого Овсянников поручил подчиненным оформить документы, которые подтверждали, что несуществующие работы выполнялись.
Ущерб от его действий оценили в 607 тысяч рублей.
С должности главы Октябрьского района Овсянников по собственному желанию ушел 21 января. 3 февраля экс-чиновника арестовали. Теперь он ожидает суда.
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