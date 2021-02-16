Следователи проверят чиновников администрации Алтайского края из-за аварий на ТЭЦ в Яровом

Следком Алтайского края проведет процессуальную проверку неназванных региональных чиновников за контроль над ТЭЦ в городе Яровое. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Поводом для проверки стала поломка на станции 11 февраля. Тогда отключились два котла из трех – №9 и №10. Это была уже не первая поломка на объекте с начала 2021 года.

«За период с 2018 года на их ликвидацию чиновниками из бюджета выделено около 125 млн рублей, однако проблема до сих пор не решена, несмотря на периодическое введение режима чрезвычайной ситуации в городе», – отметили в ведомстве.

Правоохранители считают, что краевые врасти не предпринимают серьезных мер, чтобы устранить причины и условия возникновения аварий.

Кого именно проверяют, в СК не уточнили. Но за коммунальную сферу в крае отвечает министерство строительства и ЖКХ, под руководством Ивана Гилева. За промышленную – министерство промышленности и энергетики, которое возглавляет Вячеслав Химочка. Оба направления курирует зампред правительства Александр Климин.

Как ранее сообщал «Политсибру», недавно прокуратура вынесла руководителю МУП «ЯТЭК» Александру Хмылеву представление о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Дело против него возбудили за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ).

Аварии на объекте регулярно случаются с 2018 года. В 2016 году ТЭЦ приобрела компания ТПК «Ресурс». Однако она не запасла нужное количество топлива на зиму в 2019-2020 году. После ряда поломок власти ввели режим ЧС, который действует до сих пор. Сделка с «Ресурсом» была расторгнута, и объект стал муниципальной собственностью.