Михаил Мишустин может приехать в Алтайский край с официальным визитом

Председатель правительства России Михаил Мишустин может посетить Алтайский край в марте. Об этом сообщил «Банкфакс» со ссылкой на источник.

Глава правительства Мишустин все-таки дал поручение проверить закрытие больниц в Алтайском крае Новости 21.12.2020 17:54

В правительстве эту информацию пока не подтверждают. Глава департамента по информационной политике Дмитрий Негреев сообщил, что ему ничего не известно о приезде премьер-министра.

Источник же отмечает, что наиболее вероятная дата визита главы российского правительства – 2 марта. Цель визита не сообщается. Однако недавно Мишустин посетил несколько «бедных» регионов России: Калмыкию, Карелию и Адыгею. Алтайский край, как и Республика Алтай, тоже входит в число проблемных регионов РФ.

Так, в 2020 году регион получил 700 млн рублей по программе индивидуального социально-экономического развития региона.

В последний раз председатель правительства РФ (на тот момент – Дмитрий Медведев) приезжал в Алтайский край в конце 2019 года. Тогда одна из жительниц села Санниково бросилась в ноги Медведеву и попросила о возвращении горячей воды в населенный пункт.