Михаил Мишустин может приехать в Алтайский край с официальным визитом

Председатель правительства России Михаил Мишустин может посетить Алтайский край в марте. Об этом сообщил «Банкфакс» со ссылкой на источник.
В правительстве эту информацию пока не подтверждают. Глава департамента по информационной политике Дмитрий Негреев сообщил, что ему ничего не известно о приезде премьер-министра.
Источник же отмечает, что наиболее вероятная дата визита главы российского правительства – 2 марта. Цель визита не сообщается. Однако недавно Мишустин посетил несколько «бедных» регионов России: Калмыкию, Карелию и Адыгею. Алтайский край, как и Республика Алтай, тоже входит в число проблемных регионов РФ.
Так, в 2020 году регион получил 700 млн рублей по программе индивидуального социально-экономического развития региона.
В последний раз председатель правительства РФ (на тот момент – Дмитрий Медведев) приезжал в Алтайский край в конце 2019 года. Тогда одна из жительниц села Санниково бросилась в ноги Медведеву и попросила о возвращении горячей воды в населенный пункт.
Какая реальная картина у меня ребенок учиться в школе куда приедит премьер за 3 дня школу просто переоборудовали,родителей просят не посешать школу ,детей во вторник отправят на экскурсию мебель в столовой поменяли думаю это все после его уезда исчезнит ровно так же как и появилось.Асвальт около школы весь вычистили хлтя всю зиму дети ходили и ноги обивали.
Так, в 2020 году регион получил 700 млн рублей по программе индивидуального социально-экономического развития региона. В 2021 году эта сумма должна увеличиться вдвое – до 250 миллионов рублей. Здесь с математикой дружат? 700 млн умножить на 2 будет 1,4 миллиарда руб