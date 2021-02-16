Руководитель Алтайкрайимущества Елена Зинкова ушла в отставку

Елена Зинкова ушла с должности начальника алтайского управления имущественных отношений. Об этом сообщил «Банкфакс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Дмитрия Негреева.

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СМИ писали о предстоящем увольнении Зинковой еще две недели назад. Якобы она подала заявление об уходе, и уже тогда его подписал губернатор края Виктор Томенко. Причиной отставки назывался выход на пенсию.

Официально свой пост Елена Зинкова покинула 15 февраля. С 16 февраля вместо нее временно исполняющим обязанности руководителя Алтайкрайимущества является Александр Теплов. Неизвестно, рассматривают ли его как временного руководителя или как основного.

Напомним, что Зинкова возглавила Алтайкрайимущество 31 октября 2018 года, сменив на этом посту Елену Сорокину. До этого Зинкова работала заместителем начальника управления записи актов гражданского состояния Алтайского края и возглавляла правовой департамент краевой администрации.