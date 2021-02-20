Сама себе защитница. Алтайские политвумен рассказали, для чего им нужны мужчины

Способны ли нынешние представители сильной половины человечества кого-то защитить, нужно ли женщинам сильное мужское плечо (феминизм, знаете ли, никто не отменял) и каков сегодня он – идеальный мужчина. Об этом с алтайскими женщинами-политиками накануне главного «мужского» праздника страны посекретничал «Политсибру».
«К числу феминисток я не отношусь. Поэтому если понимать под защитой заботу о твоей безопасности, душевном комфорте, ощущении счастья, то я в этом очень нуждаюсь. Но я должна восхищаться мужчиной. Он должен быть великим в своих поступках, моим единомышленником и с чувством юмора. Без этого даже не подходите.
Брак у нас в стране долгое время был способом организации жизни. Но в современном мире женщина может позволить себе быть с мужчиной исключительно как с человеком, к которому испытывает чувства. А не потому, что ей надо решать бытовые вопросы или некуда деться.
Мужчин-защитников у нас много. В том числе и тех, кто с удовольствием набьет «морду» твоему обидчику. Но проблема в том, что слабый пол перестал быть женственным, он сам может постоять за себя. Поэтому у мужчины нет желания заступаться за женщину».
«Мне мужское плечо необходимо. Правильно говорят, что за любым успешным мужчиной стоит женщина, а за женщиной – мужчина. Друг без друга, без взаимной поддержки ну никак нельзя. И я уверена, что настоящих мужчин у нас много. Надежных, сильных, способных защитить. Тому много ярких примеров. Лично я верю в мужчин».
«Я считаю себя феминисткой. Но, как гласит шутка, атеизм – до первой «тряски» в самолете, а феминизм – до первого достойного мужчины.
Но я, конечно, не против, когда мужчина берет на себя ответственность и решает проблемы. И женщинам нужны те, кто проявляет ум, смелость, воспитанность и сможет защитить. Мне с этим очень повезло. Меня окружают достойные люди.
Я считаю, что мужчины на Руси не перевелись! Они смогут встать на защиту. А если и не смогут, то всегда найдутся и сильные, независимые женщины».
«Мне мужская защита не нужна. Я сама, кого хочешь, смогу защитить. У нас сейчас много сильных женщин: и духом, и физически. И на бытовом уровне мы можем нормально справляться сами.
Что для меня важно в мужчинах-защитниках? Все элементарно. Они обязаны отслужить в армии, не «косить» от нее. И поддерживать свое тело и дух в боевом состоянии, чтобы в любой момент дать отпор. В такие непростые времена ведь никто не знает, где начнутся боевые действия.
Жаль, что не все представители современной сильной половины смогут защитить нас. Ведь есть и предатели. Не просто так же по интернету ролик гуляет, что нынешние мужчины даже под дождем вряд ли день смогут простоять. А в годы ВОВ они под ним неделями лежали. Сейчас такого героизма нет».
«От мужчин мы ждем моральной поддержки и помощи в трудных жизненных ситуациях. Ограждение от конфликтов и неприятностей и есть та самая мужская защита. Я не говорю, что нужно находиться в боевом состоянии. Но в сложных жизненных ситуациях сильный пол должен взять бремя решения трудностей.
Но сейчас женщины стали очень самостоятельными и многие вопросы решают сами. Они становятся на одну ступень с сильным полом. И это неправильно. Мы не даем нашим кавалерам реализоваться и проявить мужские качества.
Хотя, честно говоря, они не особо и сопротивляются, если женщина берет на себя «слишком много». Мужчины почему-то перестают бороться за свою нишу».
«Я редко прячусь за спину моих коллег или молодого человека. Просто не попадаю в такие радикальные ситуации, когда надо защищаться. Но очень ценю партнерство с мужчиной по жизни. Считаю, что это необходимо каждой из нас.
У нас в партии много женщин. И мы, конечно, сильные и самодостаточные. Но именно под руководством мужчины нам спокойнее, появляется уверенность.
Мне по жизни везет – среди современных мужчин я встречаю много образованных, интеллигентных, добрых и ответственных людей».
«Я счастливая женщина. У меня был великолепный папа, который был защитником с большой буквы. Я могла с ним поговорить, попросить совет, а в быту вообще ни в чем не было нужды. Господь дал мне прекрасного мужа, который недавно ушел из жизни. Я прожила с ним счастливую жизнь, не только в бытовом плане, но и в духовном.
Для меня семья – самое главное. И мужчина – первый в ней человек. Женщина должна идти за ним – за мужем.
Точно уверена, что в случае чего наши мужчины встанут на защиту. Патриотичный ген у нас внутри».
«Прерогатива женщины заключается в том, что она может проявить свою слабость, а мужчина нет. Но опора и «стена» нужна всем, поверьте. Может, конечно, руководящим женщинам сильные мужчины и не нужны, но в бытовом плане без них не обойтись. Женщина должна чувствовать, что ее охраняют и берегут. И на современную сильную половину, я считаю, мы можем положиться. Наши мужчины, конечно, немного инфантильны. Но когда наступит пора – они нас защитят».
Беседовала Анастасия Чебакова