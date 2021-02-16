15 человек умерло от коронавируса в Алтайском крае за минувшие сутки

COVID-19 унес жизни еще 11 жителей Алтайского края за сутки, а также четырех человек, у которых был ковид, но смерть наступила по иными причинам. Также за день выздоровело 69 пациентов, коронавирусом заразилось 162 человека.

Ежесуточная выявляемость коронавируса медленно снижается в Алтайском крае Новости 15.02.2021 11:05

Так что ежесуточные показатели по новым случаям продолжают снижаться.

С начала пандемии ковидом в регионе заразилось почти 41,8 тысяч человек, из них 37,3 тысячи выздоровели. Не справились с болезнью 2,1 тысяча заболевших, из которых 1 386 умерли непосредственно от коронавируса, а остальные по иным причинам.

На данный момент в ковидных госпиталях лечатся 1 556 человек с подтвержденным коронавирусом и 630 пациентов с вирусной пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 373 пациентов, из них 99 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего минздравом края развернуто 2 935 коек, 749 мест остаются резервными. На дому лечатся 26 бессимптомных больных ковидом и 350 человек с пневмонией.

Тем временем жители края продолжают прививаться от коронавируса. Почти девять тысяч человек уже поставили себе обе дозы вакцины, а почти 20,6 тысяч получили первый компонент.