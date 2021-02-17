Рубцовские депутаты пожалуются краевому парламенту на тяжелую ситуацию в городе

Городской совет депутатов Рубцовска готовит обращение в парламент Алтайского края. Народные избранники заявляют, что бедный бюджет не дает возможности выполнять ни свои обязательства, ни требования прокуратуры. В распоряжении «Политсибру» имеется копия проекта обращения. Рубцовские депутаты рассмотрят его на заседании в четверг, 18 февраля. И, очень вероятно, что примут.

«В Рубцовске сложилась сложная ситуация по исполнению в полном объеме обязательств по решению вопросов местного значения. Низкая обеспеченность бюджета возникла в результате несоответствия доходных источников уровню расходных обязательств», – сказано в обращении.

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Администрация города регулярно получает судебные решения о необходимости ремонта дорог и многоквартирных домов, обустройства тротуаров и обеспечения жителей горячей водой. Однако даже на такие базовые нужды у города не хватает денег.

За последние три года власти исполнили 138 решений. И получили еще 197 новых. Служба судебных приставов требует выполнить работы на 3,49 млрд рублей. Это в четыре раза превышает объем собственных доходов бюджета города вместе с дотациями, указывают депутаты.

За неисполнение решений суда на администрацию накладываются санкции, чиновники могут получить реальные сроки, а деньги, которых и так не хватает, идут на уплату штрафов. Таким образом, отмечают рубцовские народные избранники, возникает угроза, что даже самые первоочередные обязанности муниципалитета выполняться не будут, ведь платить просто нечем.

«Рубцовский горсовет и администрация города прорабатывали разные варианты решения данной проблемы, но сделать это самостоятельно не представляется возможным», – указано в документе.

Они попросят АКЗС изучить сложившуюся ситуацию и оказать содействие в ее решении. И обращают внимание на то, что в таких же непростых условиях живут и другие муниципалитеты.