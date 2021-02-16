Мэрия Барнаула вернется к теме повышения проезда в общественном транспорте

Власти Барнаула в ближайшее время планируют вернутся к вопросу повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом «Политсибру» рассказали в администрации города.

Помешал ковид

Решение о повышении тарифов в общественном транспорте Барнаула было принято на Координационном совете по ценообразованию еще в сентябре 2020 года. Однако постановление администрации так и не было подписано.

Как пояснили «Политсибру» в мэрии, повышение тарифов является социально значимым вопросом, который «требует соблюдения баланса интересов как перевозчиков, так и пассажиров».

«В связи с тем, что прошедший год был сложным, многие горожане столкнулись с финансовыми трудностями. Чтобы не усложнять ситуацию, принято решение о временном приостановлении введения новых тарифов на проезд в городском общественном транспорте. В ближайшее время планируем вернуться к рассмотрению данного вопроса», – прокомментировала заместитель главы администрации города по экономическим вопросам Мария Кулагина.

Что будет с тарифами?

На заседании Координационного совета по ценообразованию города было одобрено повышение стоимости проезда до 26 рублей в автобусах и электротранспорте и до 28 рублей в маршрутках. В администрации города отметили, что пока заложено минимальное увеличение проездной платы: на 1-1,5 рубля за поездку по транспортным картам и 3 рубля за наличный расчет. То есть повышение на том же уровне, что и планировали в конце прошлого года.

Но при этом в мэрии оговорились: окончательного решения пока не принято.

«Безусловно, инфляция оказывает влияние на затратную часть транспортных организаций. Растут расходы на топливо, электроэнергию, запасные части и оборудование (тахографы, онлайн-кассы). Однако необходимо взвешенно подходить к повышению проезда и учитывать социальную составляющую данного вопроса», – пояснили «Политсибру» в администрации города.

Когда именно вырастет плата за проезд, не уточняется.

Напомним, в 2020 году перевозчики Барнаула неоднократно просили администрацию поднять тарифы. Они апеллировали к сокращению пассажиропотока во время пандемии, что привело к снижению выручки компаний. Однако жители города критично восприняли эту идею. Мол, цена за проезд и без того высокая, а качество услуг оставляет желать лучшего.