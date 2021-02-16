Председатель АКЗС Романенко предложил субсидировать муниципальные перевозки в Алтайском крае

Спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко на совещании 15 февраля заявил, что власти региона должны субсидировать муниципальные перевозки, сообщает пресс-служба АКЗС.

Проработать вопрос субсидий Романенко попросил председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберта Лунева вместе с Минтрансом. Кстати, уже известно, что ведомство планирует закупить автобусы малой вместимости, передать их в районы, а после использовать на внутрирайонных маршрутах и в качестве социального такси.

Александр Романенко напомнил: автобусы в муниципалитетах есть, но часто они просто стоят и не перевозят пассажиров. Организовывать маршруты никто не желает, потому что условия, которые может предложить муниципалитет, нерентабельны.

«Сегодня все муниципальные маршруты убыточны. Кто-то должен их субсидировать. Поэтому нам необходимо составить представление, на каких условиях, с какими тарифами и возможным субсидированием ситуация изменится», – отметил Александр Романенко.

Этот вопрос обсудят на большом совещании. До 22 марта власти должны решить, как именно будут субсидироваться муниципальные перевозки.

Как ранее писал «Политсибру», проблемы с перевозками есть во многих районах края. Например, в Косихинском, Солтонском,Троицком, Первомайском, Шипуновском, Угловском, Панкрушихинском. Как на встрече с депутатами-справедливороссами в декабре 2020 года заявил министр транспорта региона Александр Дементьев, пандемия усугубила и без того сложную ситуация с муниципальными перевозками – пассажиропоток сократился почти на треть.