Барнаульские единороссы предложили реализовывать инициативные проекты жителей города через ТОСы

Барнаульское местное отделение «Единой России» предложило вовлечь территориальные общественные самоуправления в проект инициативного бюджетирования. С такой идеей секретарь местного отделения партии Юрий Еремеев обратился в письме к главе краевой столицы Вячеславу Франку.

«Как мы знаем, сейчас разрабатывается порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Барнауле. Наше предложение касается реализации инициативных проектов через ТОСы. Считаем, что инициативное бюджетирование – не только эффективный механизм вовлечения горожан в работу ТОСов, но и важный инструмент повышения результативности в деятельности общественного самоуправления», – рассказал Еремеев во время заседания местного политсовета ЕР.

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По мнению единороссов, большая часть проектов, которые планируют реализовать ТОСы, ориентирована на развитие общественной инфраструктуры, а именно: объектов благоустройства, мест массового отдыха, территорий для общественных и культурно-массовых мероприятий или объектов физической культуры и спорта.

«Однако зачастую им не хватает на это ресурсов. Именно поэтому мы выступаем за интеграцию ТОСов в тему инициативного бюджетирования», – добавил Юрий Еремеев.

Кроме того, партийцы предлагают максимально подробно изучить проект документа в ходе нулевых чтений.

Как сообщили в администрации города, Вячеслав Франк положительно оценил предложение барнаульских единороссов и поручил в феврале провести обсуждение проекта решения с привлечением общественности.