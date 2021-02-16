Барнаульского борца с коррупцией поймали на взятке

Алтайские следователи обвинили бывшего врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Барнаулу Романа Лазарева в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Лазарева вменяют получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По этой статье ему грозит штраф от 2 до 4 млн рублей, либо от 7 до 12 лет тюрьмы со штрафом и лишением права занимать государственные должности.

По версии следствия, в июле 2020 года отдел экономической безопасности проводил проверку по одному из преступлений в сфере торговли. Правоохранители нашли причастного к преступлению предпринимателя. Чтобы уйти от ответственности, он через посредника дал Роману Лазареву 250 тысяч рублей взятки. Однако при получении денег борца с коррупцией задержали.

«В ходе предварительного следствия бывший полицейский своей вины не признал, утверждая, что в отношении него была совершена провокация. За проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника МВД, он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Следователем в обеспечение гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более пяти миллионов рублей», – пояснили в СК.

Следователи собрали доказательства против Лазарева. Дело направлено в суд.