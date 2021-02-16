Глава Барнаула Франк назначил нового председателя по соцподдержке населения

Председателем комитета по социальной поддержке населения Барнаула стала Мария Тибекина. Распоряжение о ее назначении подписал глава города Вячеслав Франк, сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

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С 2012 по 2019 год она была заместителем начальника Управления социальной защиты населения Барнаула. С сентября 2020 стала зампредседателя комитета по социальной поддержке населения.

Мария Тибекина в 1991 году закончила Бийский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения», а в 2014 году – АлтГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Имеет грамоты от администрации города и краевого управления по труду и соцзащите.

Ранее этот пост занимала Ольга Ишутина. Когда и по каким причинам она ушла, не сообщается.