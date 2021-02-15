Зарыть 1,3 млрд рублей. В СГК рассказали, какие теплосети отремонтируют в Барнауле в 2021 году

Ремонт 29 км трубопроводов отопления и горячей воды, обновление центральных тепловых пунктов – эти и другие работы запланировала провести Сибирская генерирующая компания в столице Алтайского края в текущем году. Общая стоимость работ – 1,3 млрд рублей
«В 2019 году упор в ремонтной кампании был сделан на магистральные трубопроводы, в 2020 году – на внутриквартальные тепловые сети. В 2021 году основное направление – увеличение диаметра подводов к магистральным трубопроводам», – уточнили в компании.
В текущем году компания отремонтирует 60 участков тепловых сетей общей протяженностью 14 км (18 участков на магистральных сетях, 42 – на внутриквартальных). Это только те работы, которые предусмотрены в ремонтной и инвестиционной программе.
Есть еще программа текущего ремонта. По ней в этом году обновят 15 км тепловых сетей.
Сейчас компания утверждает проектные документы, выбирает подрядчиков и составляет график ремонта.
«В нем учитываются ремонтные планы не только теплосетевого предприятия, но и других коммунальных служб и дорожников города, чтобы не копать всем дважды в одних и тех же местах», – добавили в СГК.
Напомним, СГК начала масштабный ремонт по модернизации системы теплоснабжения в Барнауле в 2019 году. Вся программа рассчитана на 10 лет.