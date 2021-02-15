ВТБ: вакцинация на треть повысила спрос россиян на услуги медицинских лабораторий

Выручка медицинских лабораторий в России за первые три недели массовой вакцинации выросла на 35% по сравнению с предыдущим периодом и достигла 170 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем транзакций в лабораториях, предлагающих клиентам ПЦР-тесты и анализ уровня антител к коронавирусу, увеличился на 31%.

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Всего с 18 января, когда началась массовая вакцинация, россияне совершили в медицинских лабораториях почти 72 тысяч транзакций – это на 23% больше, чем за тот же период годом ранее, и на 37% больше, чем за предшествующие три недели. При этом средний чек год к году снизился более чем вдвое – до 4,5 тысяч рублей.

По итогам 2020 года выручка медицинских лабораторий в России тоже выросла, однако менее значительно – на 8%, до 2,36 млрд рублей. Объем транзакций повышался практически ежемесячно, кроме марта-мая, когда в регионах действовал режим самоизоляции. Количество транзакций год к году увеличилось на 7%.

Московские медицинские лаборатории в 2020 году нарастили выручку более значительно – в 1,5 раза, до 538 млн рублей, а количество транзакций увеличилось на 21%. С началом массовой вакцинации расходы москвичей на услуги лабораторий выросли еще более заметно – на 81% к аналогичному периоду прошлого года и на 30% к предыдущим трем неделям, до 42,3 млн рублей.