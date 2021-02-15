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Парламент Алтайского края

Педофилы семь лет насиловали мальчиков в Барнауле – Следком

Новости
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Алтайские следователи обвинили шестерых мужчин в возрасте от 32 до 62 лет в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) . Об этом сообщает региональный следком.

По версии правоохранителей, с 2013 по 2020 год в Барнауле один из насильников знакомился с детьми, втирался к ним в доверие, а затем насиловал.

«В связи с тем, что потерпевшие находились в сложной жизненной ситуации, он путем уговоров и подкупа привозил их к своим друзьям, которые также совершали в отношении детей противоправные деяния. Всего от преступных действий злоумышленников пострадало шесть мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет», – отметили в Следкоме.

Мужчина заключил со следствием досудебное соглашение, из-за этого уголовное дело против него выделили в отдельное производство.

Следователи уже собрали доказательства, уголовные дела направлены в суд. По указанной статье предполагаемые насильники могут получить от 12 до 20 лет тюрьмы.

Александр Сатлаев

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pexels.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Ллллл

В России очень мягкие законы.

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Саша

Законы мягкие против насильников и убийц, зато митингующим и правозащитникам дают большие сроки и штрафы. Вот вам демократия от дедушки Пу.

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