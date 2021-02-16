«Нам нужен «министр Сибири». Алтайский философ о цивилизации, плохой повестке в СМИ и закате Европы

Миссия Сибири в развитии России – вопрос, который поднимали многие века, актуален и сегодня. Настолько, что в День российской науки 12 февраля в Алтайском государственном аграрном университете ему посвятили отдельное обсуждение. О том, какова же роль Сибири в развитии всей страны и как ее саму развивать, «Политсибру» в рамках проекта «Беседы с учеными» (проект реализуется совместно с научно-образовательным центром «Алтай») рассказал директор Центра гуманитарного образования АГАУ, доктор философских наук Андрей Иванов.

Закат Европы

– Вы автор нескольких книг, основной мыслью которых является закат современной потребительской цивилизации. Закат Европы продолжается?

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– Глобальный мир находится в трагической ситуации. В последнем докладе Римского клуба прозвучал главный тезис: «Старый мир обречен, новый мир неизбежен». Потребительская техногенная цивилизация вырождается, чему свидетельством межгосударственные и межрелигиозные конфликты, экологическая ситуация, кризис между богатым Севером и бедным Югом и многое другое. Эпидемия коронавируса стала лакмусовой бумажкой – человечество должно было выступить солидарной силой, чтобы справиться с этой бедой, а вместо этого мир вернулся ко временам холодной войны.

– Грустно. Выход есть?

– Нужно переходить к новой цивилизации, к новым правилам игры. Суть духовно-экологической цивилизации в изменении приоритетов. Во главу угла должны встать здравоохранение, культура, образование, социальные институты. Политика и экономика будут только средством для достижения успеха в этих сферах. Главная задача экономики – это создание условий для гармоничного развития человека, социальных условий его существования и сохранения природной среды. Тогда агрессивная ментальность изменится на ментальность культурного диалога, общего блага, миротворчества. Наука должна стать главной. Ни одно стратегическое решение в развитии страны не может приниматься без участия независимой науки. И еще один важный момент – защита традиционной семьи. Будет нормальная семья – будет нормальное общество.

– Это тезисы глобальной программы. Какие конкретные меры нужно предпринять?

– Работаем с зеленой экономикой: органическое продовольствие, ресурсосбережение, нетрадиционная энергетика, утилизация мусора, экологическое просвещение. Скандинавские страны давно живут по зеленым законам, у них успешно развивается кооперация, хотя крупнейшими теоретиками и практиками кооперации были россияне – Михаил Туган-Барановский и Александр Чаянов. Сейчас жизненно необходим спрос на высокую культуру, которая поднимает человека, а не превращает в животное, развлекая.

Правда, если зеленой экономике у скандинавских стран нужно учиться, то в области культуры и семейных отношений мы видим у них глубокий упадок. Сплошная, доходящая до откровенной патологии, пропаганда однополых связей и разрушение традиционного института семьи.

Кстати, очень важный элемент новой цивилизации – культура мышления, умение мыслить диалектически и синтетически. В одном аспекте страна может преуспевать, а в другом – разлагаться. Людям, к сожалению, часто свойственно мыслить механистически: если нечто плохо, то это не значит, что его противоположность хороша; если в частных моментах мы видим положительное содержание, то это еще не значит, что все целое позитивно. Но на самом деле обе крайности могут быть плохи, а противоположные стороны часто нуждаются в синтезе.

Идеал нашей перестройки как раз и заключался в том, чтобы взять все положительное от капитализма и социализма без их минусов. Духовно-экологическая цивилизация во многом призвана решить эту задачу, но на новом уровне.

«Сибирь дышит»

– Для всего этого нужен базис.

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– Он есть. Мы – центр евразийского материка, что дает неограниченные возможности для транспортной, даже цивилизационной логистики. Самые богатые запасы пресной воды, которая уже стала стратегическим сырьем, сконцентрированы в Сибири. Практически нигде в мире нет такого количества межэтнических браков, что тоже позволяет говорить о культурном интеграционном потенциале. У нашего великого восточного соседа Китая практически нет религиозного диалога с другими народами, а у нас этот диалог не прекращается и сегодня.

Сибирь обладает удивительным миротворческими возможностями – на нашей территории не было ни одной мировой войны. Многие пленные австрийцы, немцы и японцы после второй мировой войны возвращались на родину с благодарностью к сибирякам, оценив их человеческие качества.

Сибирь была уникальным местом послевоенного примирения народов. Я уже не говорю о неохватных сибирских территориях, которыми мы обладаем. Они не только – колоссальный источник возобновляемых и не возобновляемых природных ресурсов, но позволяют гибко реагировать на возможные катаклизмы, если надо – отселять людей и т.д. Такого ресурса нет у Европы – маленького западного полуострова так называемой Большой Евразии

– Традиционно Сибирь начинала «дышать», когда появлялись сторонники в правительстве. Так было с комиссией Михаила Сперанского, так было при Западно-Сибирском генерал-губернаторе Сибири Николае Казнакове. Что сегодня власть должна сделать для развития нашего региона?

– Исторически сложилось в России, что все решается в Москве и Санкт-Петербурге. Роль власти ведущая. Нужна программа развития нашей территории. Необходима должность, которая может называться «министр Сибири». У нас же появилось Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Разумеется, нужны разные финансовые преференции. И результат будет.

Русская история говорит о том, что государство активно развивается тогда, когда происходит движения ее населения с Запада на Восток, а не наоборот, как сегодня. И роль государства в изменении этого вектора определяющая. Главное, чтобы программу развития восточных областей страны делали, в том числе, и профессионалы из Сибири. Из Москвы часто не видны закономерности и примеры, которыми следует руководствоваться.

Замечательный пример – новосибирский Академгородок, который придумали, спроектировали и запустили сами ученые. Сегодня практически каждое третье крупное открытие страны сделано здесь, начиная от археологии и кончая атомной физикой. Японцы и корейцы свои наукополисы строили по образцу новосибирского Академгородка.

«И я в вас верю»

– Что бы вы сделали сейчас, будучи крупным федеральным чиновником?

– Поменял бы информационную повестку СМИ. О Сибири сейчас говорят позорно мало и поводом для материала, как правило, являются негативные события. Позитивные новости о нашем регионе дадут рост здоровых сил внутри региона.

– Любой чиновник скажет вам, а были ли прецеденты, когда один регион поднимал всю страну?

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– Множество. Перикл объединяет вокруг себя лучших интеллектуалов страны, формируется знаменитый Делосский морской союз Эллады, члены которого процветают. Это высший культурный взлет античной Греции. Потом античная культура распространится вплоть до Индии. Милан, Венеция и Флоренция в Италии – ключевые центры формирования капиталистических отношений и всей возрожденческой культуры, где работают бок о бок гении типа Лоренцо Медичи, Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, Пико де ла Мирандолы – и вскоре новые цивилизационные отношения охватывает всю Европу.

В Китае император Сюань-цзун создает в столице Китая Чанъане знаменитый «сад кистей», куда собирает поэтов, художников, философов, дает им возможность общаться и творить. Итог – взлет эпохи Тан.

Похоже ситуация развивается во времена расцвета арабской династии Аббасидов. Взлет арабского просвещения X-XI веков начинается с Багдада, где халиф cобирает в своем дворце лучших ученых, философов, поэтов и музыкантов, а, главное, прислушивается к ним. Все великое начинается с малого. Описанию этих великих эпох в истории человечества посвящена коллективная монография: Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Скрижали метаистории: творцы и ступени духовно-экологической цивилизации. Барнаул, 2006.

– А если бы Вы были на месте президента, то что бы посоветовали сибирякам?

– Если бы ваш покорный слуга оказался на месте президента, то сказал бы: «Слушайте, сибиряки! У вас уже был великий академик Михаил Алексеевич Лаврентьев, которому поверила страна, и он со своими единомышленниками создал научное чудо в Новосибирске. И я в вас верю. Вот вам строчка в бюджете – собирайте команду».

Освоение и присоединение Сибири стало третьим – восточным –пространственным проектом (после северного, увенчавшегося строительством Петербурга; и южного с венцом в виде Севастополя), который превратил Россию в великую евразийскую и мировую державу. На протяжении всех предыдущих столетий ее роль была экстенсивно-сырьевая.

До сих пор ее ресурсы используются для развития не собственной, а других территорий. Но наш регион может встать на путь интенсивно-инновационного развития. И тогда она станет локомотивом, который вытянет всю Россию из цивилизационного кризиса.

– У сегодняшней молодежи есть пассионарная энергия для изменения мира?

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– В рамках совместного проекта с новосибирскими учеными было проведено социологическое исследование, в ходе которого опросили более 600 студентов аграрных вузов региона. Главный научный сотрудник Института философии и права СО РАН Юрий Попков рассказал, что многие студенты осознают собственную сибирскую идентичность, уверены в духовно-экологическом будущем человечества, но пассионарная энергия для изменения мира у них еще не велика. Молодые люди сохраняют коллективистские интересы, но часто мечтают быть гражданами мира. При этом они ценят взаимопомощь и взаимовыручку, мужество сибиряков.

Правда, ценности сельской жизни, увы, разделяют единицы. В докладе директора Института социологии РАН Михаила Горшкова содержатся схожие с нашими выводы: современная молодежь не индивидуалистична и не агрессивна, в целом патриотична. Так что надежды есть.

Главное, чтобы у нее появился вдохновляющий и творческий цивилизационный проект, адекватный России, как великой державе. Н.А.Бердяев когда-то верно написал: «Патриотизм великого народа должен быть верой в великую историческую миссию этого народа, иначе это будет патриотизм мелкий, провинциальный, лишенный исторических перспектив».

Мы верим, что проект новой духовно-экологической (или ноосферной) цивилизации с особой ролью Сибири таким проектом может быть. Недаром мы его и назвали «Сибирь для всей России».

– Кто поддерживает ваши исследования?

– В 2020 году наш совместный с Институтом философии и права СО РАН проект «Сибирь для всей России. Основания и механизмы трансформации духовной, экологической цивилизационной трансформации» финансово поддержал Российский фонд фундаментальный исследований». Но мы, конечно, продолжим наши исследования и после окончания финансирования. Деньги – не главное, идеи двигают мир.