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Обрушенную крышу барнаульской многоэтажки начали восстанавливать после распоряжения Франка

Новости
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Аварийно-восстановительные работы начались в Барнауле на улице Тимуровской, 19, где частично провалилась кровля. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

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Работы организованы в ежедневном режиме, чтобы выполнить распоряжение мэра как можно быстрее. Из городского бюджета на ремонт выделили около 770 тысяч рублей.

В выходные рабочие завершили демонтировать разрушенную кровлю. Также на место аварии доставили кирпичи и пиломатериалы. Сейчас возводят деревянные конструкции крыши: стропила, слуховые окна и элементы карниза.

Напомним, что кровля дома на Тимуровской, 19 обрушилась днем 6 февраля. Причинами происшествия назвали изношенность кровли и мокрый снег. Площадь повреждения составила около 144 квадратных метров.  

Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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