Обрушенную крышу барнаульской многоэтажки начали восстанавливать после распоряжения Франка

Аварийно-восстановительные работы начались в Барнауле на улице Тимуровской, 19, где частично провалилась кровля. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

Крыши зданий в Барнауле проверили на скопления снега с помощью дрона Новости 10.02.2021 17:19

Работы организованы в ежедневном режиме, чтобы выполнить распоряжение мэра как можно быстрее. Из городского бюджета на ремонт выделили около 770 тысяч рублей.

В выходные рабочие завершили демонтировать разрушенную кровлю. Также на место аварии доставили кирпичи и пиломатериалы. Сейчас возводят деревянные конструкции крыши: стропила, слуховые окна и элементы карниза.

Напомним, что кровля дома на Тимуровской, 19 обрушилась днем 6 февраля. Причинами происшествия назвали изношенность кровли и мокрый снег. Площадь повреждения составила около 144 квадратных метров.