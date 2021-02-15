Сенатор Белоусов оценил важность новых норм компенсационного озеленения для Алтайского края

Член Совета Федерации от Алтайского края Сергей Белоусов прокомментировал решение властей о разработке требований к озеленению городов и сел региона.

«Сегодня ситуация стремительно меняется. И речь не только об эстетическом восприятии, но и о строгом соблюдении требований в области охраны окружающей среды. Компенсационное озеленение и сохранение лесопарковых зон, помимо прочего, решает задачи минимизации загрязнения атмосферного воздуха, способствует поглощению пыли и вредных выбросов, что особенно актуально для городов, где располагаются промышленные производства. Поэтому для сохранения экологического баланса принятые на законодательном уровне решения должны эффективно работать на практике», – заявил Белоусов.

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По мнению сенатора, конкретные рекомендации по озеленению, единые требования к качественному и количественному составу зеленых насаждений станут для органов местного самоуправления ориентиром в работе. А также исключат произвольную трактовку требований нормативного акта и будут способствовать сохранению зеленого фонда городов и сел Алтайского края.

А рекомендации эти будут разработаны до конца марта 2021 года при участии биологов и дендрологов региона на основе уникального опыта НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаульского и Кулундинского дендрариев.

Напомним, в 2020 году в закон «Об охране зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского края» были внесены изменения. Некоторые из них вызвали много вопросов у местных властей. Например, в законе написано, что компенсационные насаждения должны быть адаптированы к климатическим условиям Алтайского края и не уступать им по защитным, декоративным и иным полезным свойствам. Но ведь без специальных знаний сложно понять, какие деревья и кусты подходят в том или ином климате.

По словам Белоусова, в последние годы в регионе последовательно решают вопросы сохранения городских лесов и озеленения территорий. И проблем много, ведь на фоне событий 90-х годов в регионе, как и по всей стране, было просто не до благоустройства. Парки и скверы заросли, на уникальные ленточные боры стали смотреть с потребительской точки зрения.