Бийская прокуратура наказала администрацию за плохое состояние дорог

Бийская прокуратура проверила работу администрация города по контролю за состояние дорог. И установила, состояние обочин, тротуаров и пешеходных дорожек не соответствует нормам ГОСТ. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Барнаульские власти ответили на претензии к плохой уборке снега Новости 10.02.2021 18:17

Проверяющие обнаружили, что даже после уборки снег лежит близко к пешеходным переходам и на тротуарах.

Прокуратура установила, что причина такой некачественной работы – плохой контроль со стороны администрации города. Глава Бийска и руководители подрядных организаций получили представления.

Состояние дворов Бийска также вызвало вопросы у правоохранителей. По результатам этой проверки прокуратура вынесла еще шесть представлений.

Исправить положение власти должны за 30 дней. Однако за это время наступит весна и большинство снега, вероятно, растает.

Напомним, что из-за нечищеных дорог недавно взбунтовались водители бийских автобусов. Несколько часов они стояли на конечной остановке и не выезжали по маршрутам, требуя, чтобы дороги прочистили.