О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Бийская прокуратура наказала администрацию за плохое состояние дорог

Новости
2

Бийская прокуратура проверила работу администрация города по контролю за состояние дорог. И установила, состояние обочин, тротуаров и пешеходных дорожек не соответствует нормам ГОСТ. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Уборка снега

Барнаульские власти ответили на претензии к плохой уборке снега

Новости

Проверяющие обнаружили, что даже после уборки снег лежит близко к пешеходным переходам и на тротуарах. 

Прокуратура установила, что причина такой некачественной работы – плохой контроль со стороны администрации города. Глава Бийска и руководители подрядных организаций получили представления.

Состояние дворов Бийска также вызвало вопросы у правоохранителей. По результатам этой проверки прокуратура вынесла еще шесть представлений.

Исправить положение власти должны за 30 дней. Однако за это время наступит весна и большинство снега, вероятно, растает.

Напомним, что из-за нечищеных дорог недавно взбунтовались водители бийских автобусов. Несколько часов они стояли на конечной остановке и не выезжали по маршрутам, требуя, чтобы дороги прочистили. 

  

Автор: Политсиб.ру

Фото: алтайский ОНФ

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (2)

1000

Ирем

Ой, представления! Добазарились на 30 дней, до весны.

Ответить
Анна

А толку то, что наказали? Всё равно ничего не поменяется....

Ответить