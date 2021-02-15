Память воинов-интернационалистов почтили в Барнауле

Чиновники, общественники, бывшие военные и родственники погибших солдат, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, собрались в понедельник, 15 февраля, на площади Ветеранов в центре Барнаула. Именно в этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана.

Цветы к Вечному огню возложили губернатор Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель АКЗС Александр Романенко и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

«Сотни тысяч советских военнослужащих прошли через горнило боев в Афганистане. Тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены. Все, кто выжил и приступил к мирной жизни, мирному строительству, сохранили эти тяжелейшие воспоминания, горечь утраты боевых товарищей на долгие годы, по сути, на всю жизнь», – цитирует Виктора Томенко пресс-центр администрации Барнаула.

О том, как прошло памятное мероприятия, смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.