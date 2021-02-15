О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Алтайский край занял 68 место среди регионов России по качеству жизни

Новости
0

Качество жизни в Алтайском крае в 2020 году было ниже, чем в большинстве регионов России. Регион занял 68 место из 85-ти в рейтинге РИА Новостей.

Виктор Томенко

Алтайский губернатор Томенко занял 59 место медиарейтинга глав регионов

Рейтинги

По сравнению с 2019 годом регион поднялся на четыре пункта. Ранее он располагался на 72-й позиции.

Однако количество набранных баллов особенно не увеличилось. В этом году регион набрал 37,7 баллов. Год назад было почти столько же – 37,8. Так что край поднялся в рейтинге за счет того, что качество жизни в некоторых других регионов упало.

Если говорить про регионы Сибири, то Алтайский край обогнали Новосибирская область (22 место), Красноярский край (46 место), Томская область (51 место), Кемеровская область (54 место), Иркутская область (55 место), Омская область (60 место), Республика Хакасия (64 место). В хвосте рейтинга оказались Республика Алтай (80 место) и Республика Тыва (85 место).

По России лидерами рейтинга стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Им удалось набрать около 80 баллов.

Кроме Тывы, в самом конце рейтинга оказались Карачаево-Черкесия (83 место) и Забайкальский край (84 место).

Виктор Томенко

Алтайский губернатор Томенко занял 59 место медиарейтинга глав регионов

Рейтинги

По Сибири Томенко занимает седьмое место рейтинга

50

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000