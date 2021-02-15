Алтайский край занял 68 место среди регионов России по качеству жизни

Качество жизни в Алтайском крае в 2020 году было ниже, чем в большинстве регионов России. Регион занял 68 место из 85-ти в рейтинге РИА Новостей.

Алтайский губернатор Томенко занял 59 место медиарейтинга глав регионов Рейтинги 09.02.2021 11:43

По сравнению с 2019 годом регион поднялся на четыре пункта. Ранее он располагался на 72-й позиции.

Однако количество набранных баллов особенно не увеличилось. В этом году регион набрал 37,7 баллов. Год назад было почти столько же – 37,8. Так что край поднялся в рейтинге за счет того, что качество жизни в некоторых других регионов упало.

Если говорить про регионы Сибири, то Алтайский край обогнали Новосибирская область (22 место), Красноярский край (46 место), Томская область (51 место), Кемеровская область (54 место), Иркутская область (55 место), Омская область (60 место), Республика Хакасия (64 место). В хвосте рейтинга оказались Республика Алтай (80 место) и Республика Тыва (85 место).

По России лидерами рейтинга стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Им удалось набрать около 80 баллов.

Кроме Тывы, в самом конце рейтинга оказались Карачаево-Черкесия (83 место) и Забайкальский край (84 место).