Алтайского чиновника обвинили в халатности из-за невыдачи квартир детям-сиротам в 2020 году

Алтайские следователи обвинили начальника регионального жилищного управления Евгения Котугина в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), из-за которой была сорвана программа предоставления жилья выпускникам детских домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Сироты Алтайского края должны ждать квартиры от государства около 22 лет Новости 11.02.2021 16:28

В 2020 году Алтайскому краю выделили 1,211 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Эти деньги должны были пойти на обеспечение жильем детей-сирот в разных районах края.

Однако начальник регионального жилищного управления поручил закупать квартиры только в крупных городах региона, где свободной недвижимости мало. В остальных 75 муниципалитетах жилье не покупалось вовсе. И в результате из стоящих в очереди 757 сирот только 247 получили свою квартиру.

Из более чем миллиарда рублей выделенных денег потрачено около 384 млн, то есть чуть более 30%.

«В результате халатного отношения чиновника к своим должностным обязанностям были нарушены конституционные права граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – отметили в следкоме.

Сейчас следователи проводят обыски и собирают доказательства по делу.

По данной статье чиновнику может грозить штраф до 120 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Кстати, по данным источников Политсибру, сразу же после заведения дела из управления уволились сразу все его сотрудники.