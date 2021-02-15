Франк и его команда. Удалось ли новому мэру Барнаула сформировать рабочую администрацию

Первая задача любого нового руководителя – наладить работу своей команды. И хотя Вячеслав Франк до официального назначения главой города 14 февраля 2020 года отработал в администрации уже много лет (в том числе и в статусе врио главы с августа 2019 года), ему тоже предстояло пройти по этому пути. Насколько он был в этом успешен, рассуждали собеседники «Политсибру».

Как Франк изменил команду

За минувший год в администрации сменилось более десятка руководителей уровня замглавы мэра или начальника комитета:

Юрий Еремеев стал заместителем и руководителем аппарата. До назначения был управделами и главой оргкомитета администрации, был и остается главой барнаульского отделения партии «Единая Россия».

Мария Кулагина заняла пост замглавы по экономической политике. А пришла на эту должность с места финансового директора компании «Экосоюз», имеет опыт работы и в других частных фирмах.

Оксана Финк стала замглавы по правовым вопросам и имущественным отношениям. Ранее была заместителем начальника одного из отделов прокуратуры Алтайского края.

Максим Полежаев занял кресло замглавы по градостроительству и земельным отношениям. Он пришел в мэрию с поста гендиректора ООО «Сибинвест» (занимается демонтажем и строительством зданий и дорог). Но через полгода после назначения, в январе 2021 года, ушел из чиновничества.

Антон Воробьев назначен председателем комитета по строительству, архитектуре и развитию. А был замдиректора строительной компании «Алгоритм».

Евгений Ноздрачев стал председателем комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. И, как и Полежаев, покинул пост после полугода работы.

Наталья Кротова стала главой комитета по предпринимательству после Ноздрачева. В городскую мэрию пришла с поста председателя одноименного комитета администрации Железнодорожного района.

Светлана Мосина – управляющая делами администрации Барнаула, председатель организационно-контрольного комитета. До этого назначения работала заместителем главы администрации Индустриального района.

Владислав Колчин – глава МУП «Специализированная похоронная служба г. Барнаула» (работал в МУП заместителем начальника).

Петр Кобзаренко – председатель комитета по физической культуре и спорту (пришел из минспорта Алтайского края, где работал начальником отдела развития физической культуры и спорта).

Владимир Драчев – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула» (пришел из главка МЧС).

Кобзаренко и Драчев назначены в начале 2020 года, когда Франк еще работал в статусе врио.

Сейчас в мэрии две «высокие» вакансии – замглавы по градостроительству и земельным отношениям и главы комитета по социальной поддержке населения.

Одновременно с этим команда потеряла нескольких членов по уголовным делам. Например, в феврале 2020 года дело за взятку завели против гендиректора АО «Барнаулкапстрой» (принадлежит администрации Барнаула) Александра Канакова.

В марте 2020 году по подозрению во взяточничестве арестовали вице-мэра Сергея Демина.

В августе стало известно о деле против руководителя «Специализированной похоронной службы» Виталия Иконникова. Его обвинили в незаконной предпринимательской деятельности.

А в январе 2021 года дело завели против только что уволившегося главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова. Он возглавил администрацию всего-то в октябре 2020 года. Ранее в этой должности работал оскандалившийся в деле о лишении водительских прав Вячеслав Новиков.

И еще про изменения. Франк реанимировал совещательные органы. Например, снова заработала коллегия администрации, куда вошли предприниматели, депутаты, общественники, деятели науки. Также мэр создал группу общественных советников, во главе которых поставил экс-губернатора Алтайского края Александра Сурикова. Как минимум на словах был дан посыл к активной работе Общественной палаты Барнаула.

Они же не с неба падают

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По словам алтайского политтехнолога Константина Лукина, костяк хоть и собран, но команда еще формируется. А потому оценивать ее полноценно еще рано. Но то, что есть обновление за счет сторонних кадров (а не только с уровня районных администраций) и омоложение (многие новички – люди в районе 40 лет) – это уже хорошо.

И даже истории с уголовными делами можно рассматривать в положительном ключе – как «очищение» мэрии. Вменяемые экс-чиновникам эпизоды происходили еще до того, как Франк возглавил администрацию. А потому тут к нему вопросов нет. Кроме кейса Овсянникова. Собеседники «Политсибру» не смогли ответить на вопрос: зачем вообще назначили человека, который был в разработке силовиков.

При этом Лукин добавляет, Вячеслав Франк, как и все руководители, столкнулся с кадровой проблемой. Когда у муниципалитета нет ни денег, ни полномочий, зато всегда особый спрос, мало желающих браться за такую работу.

О кадровой проблеме, которую «никуда не денешь», говорит и депутат Барнаульской гордумы Юрий Ряполов.

«Конечно, критиковать можно всех и вся, но лучше бы подходить реально, разумно и ставить себя на место руководителей. Они же не с неба падают, и не с Луны сваливаются, а вырастают среди нас», – отметил Ряполов.

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По его мнению, в администрации города, да и любой другой муниципальной администрации не хватает людей, которые бы имели опыт работы в бизнесе и на производстве. Тех, кто понимает реальную экономику.

«Система выстроена так, что часто человек с опытом, придя в администрацию, просто не выдерживает чрезмерных рамок чиновничьей работы. В бизнесе все вопросы решаются намного быстрее и проще. Да и в обществе сейчас во многом искусственно накручивается дискредитации власти и негатива по отношению к ней. Работать в таких условиях действительно очень сложно», – пояснил он.

Возможно, именно поэтому своего места в администрации не нашли Полежаев и Ноздрачев, которые пришли во власть с относительно «вольных хлебов».

А вот депутат краевого парламента Александр Молотов считает, что в мэрии нет настоящей команды, а только «некий набор специалистов в больше или меньшей степени квалификации, которые что-то пытаются делать, но получается плохо». А также, что точечные попытки выдернуть людей из бизнеса городу не помогут, ибо каждый будет лоббировать свои интересы.

Молотов не понимает, по какому принципу формируется администрация.

«Кадровой политики, начиная с подготовки специалистов, повышения квалификации, заканчивая достойной зарплатой, просто нет. Раньше муниципальная служба хоть какой-то престиж имела, а теперь там такие условия, что никто и не пойдет работать. Тут нужна полная перезагрузка всех принципов, подходов, организаций. В том числе в плане кадровых социальных лифтов. Люди там работают-работают, а двигают своих. Приход одного человека ничего не изменит. Это в целом должна быть политика края и города», – заявляет депутат.

Нормальный был год. Почти

Юрий Ряполов оценивает прошедший год Франка неплохо. Тем более при том количестве проблем.

«В прошлом году зима была тяжелая, снежная. А потом началась это длинная ковидная история. На мой взгляд, Вячеслав Генрихович весьма оперативно решал возникающие проблемы», – отметил Ряполов.

В этом мнении с ним солидарен и Константин Лукин. Только он указывает на одну важную перемену – изменение подхода в работе с общественностью и разными нечиновничьими институтами.

«Власти наконец-то начали объяснять принятие тех или иных решений. Мэрия стала более открытой», – говорит он.

Александр Молотов снова добавляет ложку дегтя. Он считает, что никаких позитивных изменений не произошло. Франк – представитель прошлой команды, и она же сейчас почти вся и осталась.

«Мы предполагали, что стагнация, которая наметилась в городе уже, наверное, при предыдущих мэрах, будет продолжаться. И этот год-полтора подтвердил наши опасения: как все началось с коммунальных аварий, нечищеных улиц, так все и продолжилось. Эта зима менее снежная, однако ситуация с проездом по городу и очисткой дорог особо не изменилась», – заявляет Молотов.

Хозяйственник – да. Политик – нет

Еще один важный момент, который надо учитывать в работе мэра, – насколько власти Барнаула самостоятельны в принятии решений. Напомним, год назад, сразу после своего избрания Вячеслав Франк заявил, что он – часть команды губернатора.

Александр Молотов считает сити-менеджерский подход в принципе не правильным. У города один хозяин – это его жители, настаивает депутат. И выбирать мэра надо на всенародном голосовании. Он и его коллеги-справедливороссы призывают вернуть выборы.

«Чтобы это был, действительно, авторитетный и уважаемый человек, который бы получил кредит доверия со стороны горожан и который бы понимал, что он отвечает именно перед горожанами и должен работать в их интересах», – добавил Молотов.

Барнаульский депутат Юрий Ряполов смотрит на это с другой стороны.

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«Глава города смог выстроить нормальные рабочие, конструктивные отношения с краем. Это тоже очень много значит. Ведь если нет слаженной работы, то теряют и город, и горожане теряют. Тем более, что половину бюджета получаем из дотаций на реализацию переданных полномочий из вышестоящих бюджетов», – подчеркивает Ряполов.

О том, что это нормальная история, говорит и Лукин. Когда у власти муниципального и регионального уровней нет конфликтов, это позволяет решать проблемы оперативно и конструктивно взаимодействовать. Небогатому городу это очень важно.

«При этом власти региона не вмешиваются в работу мэрии. Город работает самостоятельно», – добавляет эксперт.

А вот его коллега по цеху, алтайский политолог Сергей Асеев пока не берется оценивать Франка и его команду «со своей колокольни».

«Мы сможем понять, что и как только после сентября. По ходу электоральной кампании будет видно насколько, скажем так, есть вариант присутствия в политической сфере, насколько он автономен, какие делает самостоятельные шаги», – сказал Асеев.

Впрочем, Лукин говорит уже сейчас: Франк смог стать хозяйственником, но политиком не стал. Да, очевидно, и не пытался.

«Сейчас самая важная тема в городе – жизнеобеспечение. Видно, что Франк активно включился в темы чистки дорог, коммунальных ЧП. И ему надо сначала тут порядок навести», – подчеркивает эксперт.

Но это текущие моменты. Политикой будет стратегическое планирование. Но запрос на это в Барнауле пока не настолько острый.