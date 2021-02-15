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Потолок обрушился в многоквартирном доме в Барнауле

Новости
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Ранним утром 14 февраля в барнаульском поселке Восточный на верхнем этаже многоквартирного дома обрушился потолок. Отопление в здании прорвало, квартиру затопило. Об этом сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

В результате обрушения никто не получил травм, но сильно пострадала одна квартира. Ее хозяйка сняла видео, где показала разрушения. И сообщила, что недавно сделанный ремонт теперь испорчен, а представители управляющей компании не торопятся исправлять последствия ЧП.  

«До сих пор льется вода, с четырех утра безнадежно стоим в коридоре, в холодрыге. Отопление отключили. Пришли представители управляющей компании, один просто невменяемый под глубоким градусом. Какие проблемы они смогут решить – другой вопрос», – рассказала жительница дома.   

Обрушение кровли

Часть крыши обрушилась в барнаульской пятиэтажке

Новости

В результате была повреждена система отопления

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Скриншот из видео Telegram-канала «В Курсе 22»

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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