Потолок обрушился в многоквартирном доме в Барнауле

Ранним утром 14 февраля в барнаульском поселке Восточный на верхнем этаже многоквартирного дома обрушился потолок. Отопление в здании прорвало, квартиру затопило. Об этом сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

В результате обрушения никто не получил травм, но сильно пострадала одна квартира. Ее хозяйка сняла видео, где показала разрушения. И сообщила, что недавно сделанный ремонт теперь испорчен, а представители управляющей компании не торопятся исправлять последствия ЧП.

«До сих пор льется вода, с четырех утра безнадежно стоим в коридоре, в холодрыге. Отопление отключили. Пришли представители управляющей компании, один просто невменяемый под глубоким градусом. Какие проблемы они смогут решить – другой вопрос», – рассказала жительница дома.