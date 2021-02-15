Ежесуточная выявляемость коронавируса медленно снижается в Алтайском крае

165 жителей Алтайского края заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона. Несколько недель ежесуточная выявляемость ковида держалась на отметке 170-180 случаев в день, теперь же статистика стала ниже.

Дополнительные 15 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Алтайский край Новости 15.02.2021 10:35

За прошедший день выздоровело 111 пациентов, 13 человек скончалось, из них 10 – непосредственно от COVID-19.

С начала пандемии ковидом в крае заразилось 41,6 тысяч человек. Справиться с болезнью смогли 37,2 тысяч. Умерло 2,1 тысяча заболевших, из них 1,3 тысячи именно от коронавируса, и 797 по иным причинам.

Сейчас в ковидных госпиталях лечатся почти 1,6 тысяч зараженных с подтвержденным коронавирусом и 642 человек с пневмонией.

Тяжело переносят болезнь 373 пациента, из них 104 подключены к аппаратам ИВЛ.

На данный момент в крае остается 710 резервных коек. Дома лечатся 30 бессимптомных больных и 354 человека с пневмонией.

Более 1,1 млн жителей края уже поставили себе прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 20,1 тысяч человек, а 8,2 тысячи привились полностью.