Дополнительные 15 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Алтайский край

Медицинские учреждения Алтайского края получили 15 120 комплектов (обе дозы «Гам-КОВИД-Вак») вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Очередную партию краевые больницы и поликлиники приняли в воскресенье, 14 февраля. Это уже вторая поставка за неделю, первая была в понедельник. Тогда в регион отправили такое же количество препарата.

«Новая поставка позволит не только увеличить количество медорганизаций, в которых жители смогут поставить прививку против коронавирусной инфекции, но и задействовать при вакцинации мобильные ФАПы для работы в удаленных населенных пунктах. Также в выходные в Барнауле продолжают работать три мобильных комплекса», – отметили в министерстве.

При распределении вакцины в поликлиники учитывается количество записавшихся пациентов. На данный момент в списках более 10 тысяч человек. На неделе с 15 по 21 февраля поставки продолжатся.

Сейчас в крае полностью привиты более 8 тысяч человек. 19,8 тысяч получили пока только первую дозу вакцины.