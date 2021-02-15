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Новый министр регионального развития появился в Республике Алтай

Новости
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Министром регионального развития Республики Алтай назначен Константин Зорий. Соответствующий документ глава республики Олег Хорохордин подписал в пятницу, 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Наталья Кротова

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К работе Константин Зорий приступил в понедельник, 15 февраля. 

До назначения Зорий возглавлял управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор». В этой организации он работал с 2007 года (в 2005 году закончил АлтГТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы»). Сначала был инженером центральной строительной лаборатории, за несколько лет дослужился до заместителя начальника управления по строительству, качеству и техническим вопросам. В 2019 году Зорий возглавил организацию.

На его место в «Горно-Алтайавтодор» назначили заместителя по капитальному строительству и ремонту Виктора Букатова, но пока в статусе врио.

Напомним, что предыдущим министром минрегионразвития был Олег Пьянков. Он ушел со своего поста 3 февраля 2021 года. До назначения Зория обязанности министра выполнял первый заместитель Пьянкова Петр Громов.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru

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