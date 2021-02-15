Главное в Сибири за неделю: ЧП на шахте в Кемерово, ученая из Новосибирска пожаловалась Путину, Хорохордин отчитал замов, а глава Хакасии попал в аутсайдеры

В регионах Сибири снова несколько ЧП. В начале прошлой недели снежная глыба накрыла восемь человек в Алтайском крае, четверо из которых погибли. В выходные обрушение случилось на шахте в Кузбассе. Но самая резонансная новость – молодая ученая из Новосибирска лично пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату. Об этих и других важных событиях СФО – в обзоре «Политсибру».

Кемеровская область

Ночью 14 февраля на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области произошло обрушение горной породы при проведении работ. В момент происшествия под землей находилось 98 человек, один из рабочих погиб. Остальные вышли на поверхность. Следком начал проверку. По предварительной версии, причиной случившегося мог стать человеческий фактор. Взрыва в шахте не было.

Также стало известно, что кемеровский Следком закончил расследование уголовного дела против депутата парламента Кузбасса, главы регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Валентины Шмаковой. Ее обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств. По версии следствия, она оформила на себя автомобиль для перевозки инвалидов, подаренный реготделению организации от частной компании. Также на средства организации она купила себе три авто.

Новосибирская область

Молодая ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина во время заседания по науке и образованию у президента рассказала Владимиру Путину, что ее зарплата как старшего научного сотрудника составляет 25 тысяч рублей, а вместе с надбавками – 32 тысячи. Она добавила, что после «майских» указов, когда зарплаты ученых должны были довести до 200% средней по региону, сотрудникам институт предложили уйти на полставки, чтобы выполнить это указание. Проскурина сделать это отказалась.

Путин поручил подробно разобраться в ситуации (этим займется специальная комиссия и Следком). В Институт цитологии и генетики, где работает девушка, уже отчитались о средней зарплате в 67 тысяч рублей.

Алтайский край

Восемь человек оказались под завалом в результате схода снега с крыши зернохранилища в селе Смазнево, четверо из них погибли. Известно, что рабочие чистили снег с кровли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Руководителя сельхозпредприятия, где случилось ЧП, отправили под домашний арест.

Еще одна уголовная новость – дело бывшего заместителя министра ЖКХ края Андрея Голубцова направили в суд. Его обвиняют в получении взяток. Речь идет о махинациях с квартирами для детей-сирот, нарушении конкурсных процедур при заключении контрактов. В общей сложности сумма взяток составила 2,4 млн рублей. В ходе следствия Голубцов свою вину не признал.

Республика Алтай

Работники правительства и администраций города и районов «получили» от главы республики Олега Хорохордина. Из-за срыва сроков строительства ряда объектов в рамках национальных проектов и государственных программ в отношении чиновников были проведены проверки. Первому вице-премьеру правительства Виталию Малахову объявлен выговор, а главе минэкономразвития Вячеславу Тупикину и руководителю республиканского минобра Ольге Саврасовой – замечания.

Также на прошлой неделе стало известно, что экс-министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Евгений Ларин получил три года условно за злоупотребление полномочиями. Вместо оборудования для лесоохраны министр купил себе на бюджетные деньги Toyota Land Cruiser 200, который в дальнейшем использовался «в целях, не связанных с деятельностью по защите лесов».

Красноярский край

Следователи завершили расследование уголовного дела о халатности при ликвидации разлива топлива в Норильске. Материалы дела передали в Генпрокуратуру РФ, затем они поступят в суд.

Обвиняемыми по делу проходят оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска Денис Кулаев и и.о. начальника ведомства Вячеслав Иващенко. Они получили сообщение о разливе нефтепродуктов, но своевременных мер для организации и проведения ликвидации ЧС не приняли, считают в СКР. Ранее по этому же делу к шести месяцам исправительных работ за халатность приговорили к экс-мэра Норильска Рината Ахметчина. В работе у следователей есть еще ряд дел, связанных с разливом топлива в Норильске в мае 2020 года.

Республика Хакасия

Руководителя аппарата главы Хакасии Виктора Гаранина арестовали по подозрению в подстрекательстве к получению крупной взятки. По версии следствия, Гаранину предназначалась часть денег, при получении которых был задержан директор автономного учреждения «Леса Хакасии» Андрей Васильев.

Также по версии экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), глава Хакасии Валентин Коновалов – анти-лидер рейтинга влиятельности губернаторов. Список возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, Коновалов же занял последнюю строчку.

Томская область

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна обратились в СКР и прокуратуру с просьбой приостановить производство по делу градоначальника из-за состояния его здоровья. Защита считает, что Кляйн подвергается риску ради ускорения процессуальных сроков. У чиновника выявлено новообразование и ему требуется операция, однако пока она не проведена. Напомним, мэра обвиняют в превышении полномочий.

Республика Тыва

В Кызыле пенсионерка «заказала» собственную падчерицу. 61-летняя женщина не хотела отдавать оставшееся от мужа наследство его восьмилетней дочери от другого брака. Женщина была готова заплатить киллеру 180 тысяч рублей, она показала, где живет и учится девочка, а после передала задаток и орудие убийства – электрошокер. Действия жительницы Кызыла пресекли сотрудники ФСБ и МВД. Сейчас она арестована.

Омская область

Губернатор Александр Бурков назвал недопустимой ситуацию неполноценного использования средств по нацпроектам. По итогам 2020 года процент кассового исполнения общего объема финансового обеспечения проектов составил 85%. Глава региона потребовал изменить отношение к программе и задействовать весь объем средств.

Иркутская область

Главу Иркутского штаба Алексея Навального Сергея Беспалова осудили за причинение средней тяжести вреда здоровью. Суд приговорил его к 2 годам и 9 месяцам ограничения свободы. Тем временем, его заместитель Захар Сарапулов объявил о выдвижении в Госдуму. В его предварительную программу входят требования немедленного освобождения всех политзаключенных, регистрация всех партий, роспуск парламента и другие громкие призывы.

Преступную группировку, которая занималась контрабандой леса, накрыли в Иркутской области. По предварительным данным, через государственную границу РФ сообщники перевезли более 55 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью около 307 млн рублей. Трое подозреваемых арестованы, один находится под домашним арестом, еще трое в федеральном розыске.