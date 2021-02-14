14 зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за минувшие сутки

2159 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайском крае с начала пандемии. В том числе 14 – за минувшие сутки, передает оперативный штаб данные на 14 февраля.

Алтайский край получил самую большую партию коронавирусной вакцины за время пандемии Новости 09.02.2021 10:22

Коронавирусная статистика пополнилась 167 новыми случаями заболевания за прошедший день. Выздоровело 177 пациентов. Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 41 463 зараженных и 37 090 поборовших болезнь.

1 571 человек с ковидом и 611 пациентов с вирусной пневмонией продолжают лечение в инфекционных госпиталях. Из них 370 переносят болезнь в тяжелой форме. В больницах остаются свободными 753 места для ковидных больных.

Еще 29 человек без симптомов ковида и 349 пациентов с пневмонией лечатся и долечиваются дома.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 1147613 человека. Прививается –27 919 человек.