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14 зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за минувшие сутки

Новости
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2159 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайском крае с начала пандемии. В том числе 14 – за минувшие сутки, передает оперативный штаб данные на 14 февраля. 

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Коронавирусная статистика пополнилась 167 новыми случаями заболевания за прошедший день. Выздоровело 177 пациентов. Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 41 463 зараженных и 37 090 поборовших болезнь.

1 571 человек с ковидом и 611 пациентов с вирусной пневмонией продолжают лечение в инфекционных госпиталях. Из них 370 переносят болезнь в тяжелой форме. В больницах остаются свободными 753 места для ковидных больных. 

Еще 29 человек без симптомов ковида и 349 пациентов с пневмонией лечатся и долечиваются дома.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 1147613 человека. Прививается –27 919 человек.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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