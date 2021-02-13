Коронавирусная статистика Алтайского края приросла на 168 новых случаев заболевания

168 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Алтайском крае за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число заболевших превысило 41,2 тысячи человек. Умерло за сутки 16 человек, и 14 из них непосредственного от COVID-19.

А с начала пандемии скончались 2,1 тысяча человек, в том числе для 1,3 тысяч причиной смерти стал именно ковид, остальные были носителями инфекции, но умерли по иным причинам.

За сутки выздоровело 162 пациента, а с начала пандемии – 36,9 тысяч человек.

По данным на 13 февраля 2021 года в регионе:

в госпиталях лечатся 1 615 человек с коронавирусом и еще 606 пациентов с вирусной пневмонией,

лечатся или долечиваются на дому 30 человек, у которых есть коронавирус, но нет никаких симптомов, а также 371 пациент с пневмонией,

всего в ковидных госпиталях 2 935 коек, свободными остаются 714.

с начала пандемии на инфекцию обследованы 1,142 млн человек, за минувшие сутки сделали 4842 теста,

прививку от ковида поставили 27 тысячам человек, в том числе 7,6 тысяч получили уже оба укола.