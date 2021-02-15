Губернаторы сразу четырех сибирских регионов рискуют уйти в отставку до сентября 2021 года

Четыре руководителя регионов Сибирского федерального округа имеют предпосылки к отставке уже в ближайшие полгода. Так полагают эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций.

Алтайский губернатор Томенко занял 59 место медиарейтинга глав регионов Рейтинги 09.02.2021 11:43

По предположению АПЭК, отставка угрожает губернатору Томской области Сергею Жвачкину, главе Хакасии Валентину Коновалову, губернатору Красноярского края Александру Уссу и главе Тува Шолбану Кара-оолу.

Кроме них, в список попали главы Северной Осетии, Хабаровского края, Ульяновской и Владимирской областей.

Во всех перечисленных регионах есть проблемы, которые «расшатывают» кресла под губернаторами. Например, в Красноярском крае Александра Усса критиковали за розлив топлива 29 мая 2020 года в Норильске. Также жители региона недовольны системой здравоохранения и затянувшейся процедурой выборов мэра Норильска.

Возможная отставка Коновалова обсуждается с момента его избрания в 2018 году. Не в пользу главы региона проблемы в здравоохранении и задержание и.о. вице-премьера республики Сергея Новикова.

Шолбан Кара-оол занимает свой пост с 2007 года, а потому слухи о его уходе всплывают нередко. В сентябре 2021 года в регионе пройдут выборы губернатора. Пока предполагается, что он снова примет в них участие.

Что же касается Жвачкина, то ему «вменяют» высокий уровень протестного голосования на выборах в Томскую гордуму в прошлом году.