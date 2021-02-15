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Губернаторы сразу четырех сибирских регионов рискуют уйти в отставку до сентября 2021 года

Новости
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Четыре руководителя регионов Сибирского федерального округа имеют предпосылки к отставке уже в ближайшие полгода. Так полагают эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций.

Виктор Томенко

Алтайский губернатор Томенко занял 59 место медиарейтинга глав регионов

Рейтинги

По предположению АПЭК, отставка угрожает губернатору Томской области Сергею Жвачкину, главе Хакасии Валентину Коновалову, губернатору Красноярского края Александру Уссу и главе Тува Шолбану Кара-оолу.

Кроме них, в список попали главы Северной Осетии, Хабаровского края, Ульяновской и Владимирской областей.

Во всех перечисленных регионах есть проблемы, которые «расшатывают» кресла под губернаторами. Например, в Красноярском крае Александра Усса критиковали за розлив топлива 29 мая 2020 года в Норильске. Также жители региона недовольны системой здравоохранения и затянувшейся процедурой выборов мэра Норильска.

Возможная отставка Коновалова обсуждается с момента его избрания в 2018 году. Не в пользу главы региона проблемы в здравоохранении и задержание и.о. вице-премьера республики Сергея Новикова.

Шолбан Кара-оол занимает свой пост с 2007 года, а потому слухи о его уходе всплывают нередко. В сентябре 2021 года в регионе пройдут выборы губернатора. Пока предполагается, что он снова примет в них участие. 

Что же касается Жвачкина, то ему «вменяют» высокий уровень протестного голосования на выборах в Томскую гордуму в  прошлом году. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Бабай

А на Алтае все довольны и все счастливы. Спасибо господину Путину, за нашего Томенко и его команду, особенно за Попова

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